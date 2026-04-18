“Última reunión de sábado”: Caputo se mostró con representantes del Banco Mundial en el cierre de su gira por Washington

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró este sábado con representantes del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) del Banco Mundial y destacó que esa reunión significó el cierre de una “excelente semana” en su gira por Washington, donde el Gobierno obtuvo una segunda revisión del acuerdo con el FMI.

“Con los representantes de MIGA/Banco Mundial. Última reunión de sábado de una excelente semana: acuerdo con el FMI; superávit fiscal; acuerdo con el Banco Mundial/MIGA; acuerdo con el BID”, enumeró Caputo desde sus redes sociales.

Aquí con los representantes de MIGA/Banco Mundial.

Última reunión de sábado de una excelente semana:



✅ Acuerdo con el FMI.

✅ Superávit fiscal

✅Acuerdo con el Banco Mundial/MIGA.

✅Acuerdo con el BID



Estos últimos acuerdos nos permitirán refinanciar la deuda a tasas… pic.twitter.com/vSLGEJomob — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 18, 2026

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que “estos últimos acuerdos permitirán refinanciar la deuda a tasas sustancialmente más bajas que las de mercado, reduciendo el costo financiero para el país”.

La gira de Caputo

El equipo económico mantuvo una gira de tres días por Washington, donde participó de una asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

El FMI anunció el jueves último que se aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, lo que prevé el giro de US$1000 millones pautado para esta etapa del programa.

“El staff del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre la segunda revisión del programa de reformas económicas de la Argentina, respaldado por el acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) a 48 meses”, expresó el organismo en un comunicado.

Y agregó que, de esa manera, “la Argentina tendría acceso a aproximadamente 1000 millones de dólares”.

Ese acuerdo se selló minutos después de la reunión que Caputo mantuvo ese día con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, en la sede del organismo en Washington.