Si el megaproyecto de emergencia económica finalmente se reglamenta el lunes, tal como se espera luego de su paso esta tarde por el Senado, entonces estas serán las últimas horas de dólar "barato", sin el impuesto del 30%. En tiempo de descuento, las compras de divisa para ahorrar, pasajes y paquetes turísticos se aceleran.

A partir del lunes, se espera un dólar a $81,90, si se toma como base la cotización del Banco Nación a $63 y se le suma el impuesto del 30%. El gravamen regirá tanto para la compra de dólares para atesoramiento como para los gastos con tarjeta en moneda extranjera.

La rueda del dólar comienza a las 10 y termina a las 15. Hay algunos bancos que permiten la compra de divisas por fuera de ese horario, aunque con las sucesivas restricciones sobre la compra de moneda extranjera, ese horario extendido se empezó a acotar en algunas jornadas.

Hoy, entonces, es el último día en el que se pueden conseguir los US$200 de cupo mensual en el home banking sin el impuesto del 30%. Por ventanilla, en cambio, se pueden adquirir los US$100 permitidos.

Por otro lado, quienes piensan adelantar planes de vacaciones por la llegada del impuesto, transitan hoy la última jornada en la que podrán hacerlo sin pagar el tributo. Un pasaje a Miami para una persona con ida en enero y vuelta en febrero sale, al tipo de cambio actual, $65.757. El lunes pasará a costar $85.485.

Aunque los gastos se liquiden luego de sancionada la ley, de todos modos hoy se transitan las últimas horas con la posibilidad de adquirir productos en dólares sin el tributo. Crédito: Shutterstock

Cabe aclarar que ayer mientras se debatía el proyecto de ley se elaboró un dictamen en el que se indicó que el 30% será de aplicación "a las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, con exclusión de las transacciones efectuadas con anterioridad a dicha fecha". Es decir, que aunque los gastos se liquiden luego de sancionada la ley, de todos modos hoy se transitan las últimas horas con la posibilidad de adquirir productos en dólares sin el tributo.

Además, otra modificación de esta mañana dispuso que el recargo tampoco aplicará a los pasajes internacionales de corta distancia que sean abonados en pesos y no tengan impacto cambiario. En el caso de los hoteles, para evitar el recargo del 30% hay que asegurarse de cancelar la compra antes de llegar al destino y no en el momento del check out como sucede en varias ocasiones.

Las compras con tarjeta en tiendas online que se paguen en dólares también están en su último día "de oferta". Como el impuesto aplica a todo gasto que se haga en moneda extranjera -con algunas excepciones, como los libros y los cursos académicos- hoy será la oportunidad de adquirir bienes a un tipo de cambio real de $63. Por ejemplo, el precio de un iPhone 11 Pro hoy es de $94.661, mientras que el lunes será de $123.059.

Mientras tanto, sigue la posibilidad de comprar dólares a través de la bolsa. Para eso, hace falta tener una cuenta comitente, que permita intercambiar bonos y acciones. El tipo de cambio resultante es el MEP en caso de que los dólares queden en la Argentina (esta mañana cotiza a $72,21) o el contado "con liqui" en caso de que los dólares vayan al exterior ($73,45).