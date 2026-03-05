Las luchas en el Pentágono catapultan a una IA al puesto número uno del ranking de apps

Anthropic está aprovechando la oportunidad. La disputa de alto riesgo de la empresa de IA, dueña de Claude, con el Pentágono, en la que se negó a permitir que su producto se utilizara para armas autónomas y vigilancia doméstica masiva, generó una intensa cobertura mediática y un gran apoyo público, incluso de muchos dentro de la comunidad de inteligencia artificial. Claude ascendió al número 1 en el ranking de aplicaciones gratuitas de la App Store de Apple el domingo 28 de febrero y el martes 3 de marzo alcanzó el número 1 en un ranking similar en Google Play.

El gobierno estadounidense está prohibiendo el uso de los modelos y herramientas de Anthropic en las agencias gubernamentales y sus proveedores, y la ha catalogado como la empresa de inteligencia artificial “woke”. Sin embargo, los partidarios de MAGA (movimiento sociopolítico estadounidense de Make America Great Again) no han hecho una campaña masiva en redes sociales para boicotear a Claude.

Por el contrario, el público parece haberse alineado mayoritariamente con Anthropic. Una encuesta nacional realizada por Morning Consult a 2000 adultos estadounidenses reveló que más de la mitad cree que el gobierno excedió su trato a la empresa. Dos tercios de los estadounidenses, sin importar su afiliación política, afirmaron que las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de establecer límites a sus productos de IA. Casi cuatro quintos opinaron que son los humanos, no la IA, quienes deben tomar la decisión final sobre el uso de la fuerza letal en la guerra.

Darío Amodei, CEO y cofundador de Anthropic Markus Schreiber - AP

Numerosos influencers tecnológicos en X, incluyendo a Jeff Dean de Google, salieron en defensa de Anthropic. Mientras tanto, OpenAI pareció oportunista, actuando con rapidez para firmar un contrato menos prohibitivo y legalmente vinculante con el Pentágono. Esto no parece haber perjudicado la imagen de la empresa dueña de ChatGPT ante los consumidores, aunque tampoco hay datos que sugieran que haya mejorado. Durante el fin de semana, un video viral mostró las veredas frente a la sede de Anthropic en San Francisco cubiertas de dibujos con tiza y lemas que decían: “Estamos orgullosos de vos”.

El anuncio de Anthropic para el Super Bowl podría haber contribuido a impulsar este aumento de consumidores. Los videos se centraron en su rival OpenAI y su introducción de anuncios en ChatGPT. Si bien generó debate en Tech Twitter, parece haber calado hondo entre muchos consumidores: Anthropic informó de un aumento significativo en las suscripciones a la app después del partido y este impulso se mantuvo.

Todo esto ha puesto a la empresa en una luz favorable y la compañía está capitalizando la situación. Anthropic añadió recientemente memoria al plan gratuito de Claude, por lo que, incluso quienes usan Claude gratis pueden empezar a desarrollar una relación de trabajo con el chatbot. Claude ya no tiene que empezar cada conversación o proyecto desde cero, sin contexto sobre el usuario, sus intereses y preferencias, proyectos habituales, retos de productividad, etc. Los usuarios pueden indicarle a Claude cómo quieren trabajar con la IA y qué esperan de ella; recordará los flujos de trabajo de proyectos anteriores.

Luego de que Anthropic, dueña de Claude, rechazara los requisitos de uso de su IA de Trump, el gobierno estadounidense cerró un acuerdo con su competencia ChatGPT Shutterstock - Shutterstock

Anthropic también ha facilitado que los usuarios transfieran ese tipo de información de contexto y preferencias a Claude desde chatbots de la competencia, incluido ChatGPT. La compañía incluso proporciona instrucciones explícitas sobre cómo hacer que el chatbot de otras empresas muestre toda la información que sabe sobre el usuario para que los datos puedan importarse a la memoria de Claude. Anthropic no pretende capturar esos datos de contexto del usuario para retenerlos en Claude; la compañía señala que los usuarios pueden exportar esos datos desde Claude con la misma facilidad con la que los importan.

Aun así, los usuarios podrían inclinarse a quedarse con el chatbot que mejor los conoce, especialmente si su familiaridad se traduce en mejoras tangibles de productividad. De hecho, los chatbots avanzan constantemente en esa dirección, adquiriendo la capacidad de actuar de forma autónoma en nombre del usuario para operar computadoras, generar código, etc.

Una vez que los usuarios comiencen a experimentar mejoras reales en su productividad, podrían recurrir a la herramienta con mayor frecuencia y para tareas más ambiciosas. En ese punto, los límites del plan gratuito pueden empezar a resultar restrictivos, lo que incita a los usuarios a suscribirse o actualizar su plan para obtener el acceso y la velocidad necesarios. Este patrón de actualización puede ya verse en las cifras: si bien los usuarios gratuitos de Claude han crecido un 60% desde principios de año, las suscripciones a sus planes Pro y Max también se han más que duplicado, según la compañía.