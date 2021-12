Un argentino y un chileno crearon una plataforma para que los influencers le saquen más provecho a sus redes

Exequiel Kantor, cordobés de 30 años, y Nicolás Senerman, chileno de 31, se conocieron en Israel y aprovecharon su experiencia de intentar encontrar asesoramiento para radicarse para crear una aplicación que permite a consultores e influencers monetizar sus contactos. En el primer caso, quienes los buscan en las redes sociales saben de antemano las condiciones y, para los segundos, es una oportunidad para sus fans de conversar con ellos.

“Haga que cada minuto cuente” es el slogan de la aplicación Mecomi, que ya está a prueba con influencers y que en marzo quedará liberada para todos. El modelo de negocios se estructura sobre el cobro de un porcentaje de las transacciones, cuyo precio varía en función de la decisión de quien la ofrece. Incluso ya está en marcha un proceso de rebranding y pasará a llamarse Dooiu.

“Cada uno fija lo que le parece -dice Kantor a LA NACION-. Hay quienes establecen un determinado tiempo gratis y después empieza a cobrar. La aplicación se puede configurar como mejor les parece”.

Senerman señala que la idea surgió cuando como nuevos inmigrantes empezaron a hacer contactos para que los orientaran, para organizar sus vidas diarias y carreras profesionales: “La mayoría estaba ocupado, están cansados de responder siempre. Pensé que sería bueno que supieran que estaba dispuesto a pagar para que me respondan, para que me ayuden a resolver; si no es una dinámica difícil de gestionar. Muchos de los que cobraban tampoco lo hacían ordenadamente”.

La aplicación arrancará en Latinoamérica para después escalar. Shutterstock - Shutterstock

La traducción en hebrero de Mecomi es “mi lugar” y su cambio a Dooiu implica la idea de “vos sí”. “Es una manera de reflejar que el otro importa, ‘vos sí sabés, vos sí podés, vos sí estás”, indica Kantor. Los creadores trabajaban en una empresa que dejaron para lanzarse con la suya propia: “Llegó a nosotros un bloguer con 30 años en la industria de la tecnología que tenía el mismo problema que nosotros buscamos resolver; empezamos a indagar y vemos que en Rusia, Brasil o Europa era igual”, agrega.

Hayim Makabee es el CTO de la plataforma, que tiene como aceleradora e inversionista a Incutex en la Argentina y a Bizmax en Israel. Su advisor en el mundo del marketing es León Molina; Luciano Nicora (Endeavor) también es advisor e inversionista, al igual que Yacov Kruger (dueño de uno de los fondos familiares más grandes de Israel). Los otros mentores son Gabriel Aguilera y Greyla Álvarez.

Están a punto de lanzar una ronda de financiamiento con la que buscan reunir unos US$500.000 para lanzarse al mercado; los primeros recursos los obtuvieron de Kruger. “Creyó en nuestra visión y se sumó como capitalista”, cuenta Senerman.

Los creadores de la plataforma advirtieron que los seguidores de los influencers están dispuestos a pagar por contenido y por interacción. “Tienen comunidades con las que hacen vínculos -repasa Kantor-. En el caso de los consultores los hay en diferentes sectores, desde alimentación y finanzas a educación y salud”.

La aplicación cuenta también con un programa de afiliados por el que los que la utilizan comparten hasta el 50% de los beneficios que generan: “Es un ganar – ganar para todos”, insisten.

Dooiu comenzará primero en Latinoamérica para saltar después al resto de los mercados. Sus fundadores sostienen que es “fácilmente escalable” y esa característica es la que genera confianza en los inversores.