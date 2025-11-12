Un director del Banco Central defendió las bandas cambiarias y confirmó que prevén comprar reservas

“La Argentina no está preparada para ir a un esquema de libre flotación”, afirmó Federico Furiase, director del Banco Central (BCRA), en una férrea defensa del programa cambiario que rige desde mediados de abril. El funcionario remarcó que el plan económico demostró en estos meses de volatilidad su “resiliencia” y confirmó que, superada la incertidumbre electoral, se iniciará una etapa de acumulación de reservas internacionales.

“Con la macro ordenada, producto de lo que se fue haciendo y de la recuperación de la demanda de dinero que vamos a tener, vamos a generar los espacios para poder comprar dólares. Este es el resultado de un proceso virtuoso, porque se fueron generando los espacios macroeconómicos para poder hacer una compra de dólares en el marco de una recuperación de la demanda de dinero, sin tensionar la inflación ni el tipo de cambio dentro del régimen de flotación entre bandas, y sin necesidad de esterilización. Además, es independiente del pago de los vencimientos en dólares que tenemos el año que viene“, afirmó.

En este último punto, el funcionario explicó que el fortalecimiento del balance del Banco Central será independiente de los millones de dólares que tendrá que desembolsar la Argentina para pagarle a distintos organismos multilaterales de crédito e inversores, porque el país cuenta con el apoyo de Estados Unidos, el swap con China y la baja del riesgo país que permitirá “explorar” herramientas para hacer operaciones de recompra o refinanciación. “Esta estrategia permitirá hacer frente a los vencimientos de 2026″, aseguró.

Ya a fines de octubre, Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, le avisó al mercado que la entidad preveía comprar reservas para remonetizar la economía.

Furiase fue el encargado de cerrar el evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se llevó adelante este jueves en el Yacht Club de Puerto Madero. Con un público conformado por economistas, CFO y agentes de Bolsa, una de las primeras preguntas que llegó de la audiencia fue si se mantendrá el régimen de flotación por bandas.

Douglas Elespe, presidente de FIX; Federico Furiase, director del Banco Central, y Pablo Miedziak, presidente del IAEF

“La banda funciona si las bandas están bien calibradas. Lo que demostró este programa es que en medio del ruido político funcionó muy bien y pasada esa incertidumbre el dólar se está alejando del techo de la banda. ¿Por qué están bien calibradas las bandas? Porque tenemos ese dólar a $1400. Eso implica un tipo de cambio real más competitivo que en la salida del cepo con Macri ($1275 en términos reales) o de lo que fue durante la convertibilidad (promedio de $980), con fundamentos macroeconómicos mucho mejores", aseguró.

Hay cuatro razones por las cuales “no estamos preparados” para un régimen de libre flotación del dólar, según el funcionario. En primer lugar, mencionó la volatilidad de la demanda de dinero, que “se comprobó estos meses”. Segundo, hizo hincapié en la volatilidad política, donde cada elección se divide entre un partido “que quiere superávit y orden macroeconómico” y otro que “quiere volver al gasto y la emisión”.

En tercer lugar, Furiase mencionó que el mercado de cambios en la Argentina tiene un volumen de US$200 y US$400 millones diarios, por lo que es “muy chiquito”. Eso provoca que con muy poca demanda se pueda generar una volatilidad que es “inconsistente” con los objetivos de política económica y cambiaria.

Por último, explicó que a diferencia de Estados Unidos, donde en una crisis los inversores compran bonos del Gobierno para respaldar sus ahorros, en la Argentina el refugio es el dólar. “Eso genera un mecanismo donde te vas a un círculo vicioso: la suba del dólar genera más incertidumbre, inestabilidad económica, desaceleración del ciclo económico”, completó.

Federico Furiase aseguró que se viene un período de compra de dólares

El director del BCRA explicó que la política económica se mueve en un “trilema” entre bajar la inflación, acumular reservas y fomentar el crecimiento. Según Furiase, tras la salida del cepo en abril, la “prioridad absoluta” fue bajar la inflación y romper a mitad de año el piso del 2% mensual, razón por la cual el Banco Central “no salió a comprar dólares dentro de la banda”.

“Logramos desacoplar el proceso de desinflación de la suba del dólar y de la suba del riesgo país, justamente por haber tenido orden fiscal”, afirmó. Este miércoles, se conoció que la inflación de octubre fue del 2,3% mensual versus 2,1% en septiembre.

Otro foco de preguntas del público fue la evolución que tendrán las tasas de interés. Al respecto, Furiase recordó que son “endógenas” y que las fija el mercado, pero remarcó que, disipado el ruido político, “se desplomaron”.

“Lo que se viene es mucho más que eso. Con más apoyo político, con más apoyo social, esta baja de tasas va a generar más recuperación del crédito. Puede haber más crédito a familias y empresas porque hay una macro ordenada, no hay más pasivos remunerados en el Banco Central. Lo que se viene es una caída de las tasas de interés que va a generar una reactivación del crédito”, proyectó.