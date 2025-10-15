Un economista develó qué debe hacer Milei para que la economía argentina gane competitividad: “Es el único camino”

Luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, redoblara el respaldo a la Argentina al afirmar que la línea de asistencia financiera al Gobierno podría ascender a US$40.0000 millones, reflotaron los debates sobre el potencial de la economía nacional. En LN+, el economista Fausto Spotorno, aseguró que “la competitividad se logra, a largo plazo, solo de una manera: haciendo reformas estructurales”.

El economista Fausto Spotorno sobre el acuerdo con Trump

“En el fondo, lo que importa es la sostenibilidad política de lo que está haciendo el Gobierno”, manifestó Spotorno. Quien aseguró que la macroeconomía del país está completamente ordenada.

Sobre la importancia de las reformas estructurales, el economista fundamentó: “Son clave para atraer inversiones y hacer crecer el empleo. En la Argentina, hace más de una década que ni el empleo ni los salarios aumentan”. En palabras del especialista, “devaluando tampoco se gana competitividad”.

El economista Fausto Sportorno en LN+

La ambigüedad de Trump

“Con lo que dijo luego de tener la reunión con Milei, Trump no ayudó a calmar el ruido de los mercados. Por su ambigüedad y lo raro de su discurso. No se sabe muy bien qué quiso decir”, analizó Spotorno. “En pocas palabras, lo que dijo el Presidente de EE.UU. es que Milei necesita de fortalezas políticas para sostener su plan económico. Y hoy no las tiene”, subrayó el especialista.

El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025 Alex Brandon - AP

Sobre los compromisos de deuda que tiene la Argentina, Spotorno trazó un paralelismo. “Ningún país en el mundo resiste que un día el mercado venga y te diga ‘pagame todo lo que me debes’”, puntualizó el analista. A su vez, desde la óptica del economista, “los mercados no quieren una Argentina libertaria, simplemente quieren un pais cuidadoso de sus cuentas públicas“.

Consultado sobre el estado de las reformas estructurales que trajo a colación, el especialista dijo: “Están todas a mitad de camino”. De cara a lo que viene, no se mostró del todo optimista. “Incluso con el apoyo del Tesoro de EE.UU. acá puede pasar cualquier cosa”, concluyó Spotorno.