Una calificadora de riesgos advierte que la Argentina podría volver a entrar en default en 2024

Ningún país paga su deuda, todos la refinancian. Así funcionan los mercados de capitales, explica Gabriel Torres, analista de riesgo soberano para la Argentina de Moody’s, una de las principales calificadoras de riesgo. Esta introducción fue hecha para explicar por qué las proyecciones indican que la Argentina podría entrar nuevamente en default en 2024, tan solo cinco años después de haber reestructurado su deuda privada.

“Los precios de los bonos están bajos y los spread están altísimos. El mercado da por descontado que la Argentina tendrá que reestructurar su deuda nuevamente y nosotros estamos de acuerdo: mantenemos la calificación de la Argentina en un nivel que es consistente con el default”, indicó Torres, en una conferencia de prensa, luego de que se le consulte por el riesgo país en niveles de más de 1800 puntos.

Al explicar el porqué de esta situación, indicó que el país tiene una cantidad de deuda en dólares con vencimientos a partir de 2024 que son imposibles de pagar si no se pueden refinanciar. “Hoy, es imposible hacerlo si la Argentina no tiene acceso a los mercados. Si esto no cambia llegado el momento, irá a un default”, advirtió.

En este sentido indicó que un programa con el FMI cumple dos funciones: ayuda al país a despejar los vencimientos de corto plazo y obliga a diseñar un programa económico para los próximos años. “Si la Argentina entra en un default con el FMI, llegarán otros problemas, los organismos multilaterales no le prestarán más tampoco. Firmar un acuerdo, además, le permite diseñar un plan plurianual, que hasta ahora no se ha dado a conocer”, dijo.

Gabriel Torres, analista de riesgo soberano para la Argentina de Moody’s,

Sin embargo, señaló que el plan económico es una condición necesaria para que cambie el humor del mercado hacia el país, pero no es suficiente. “Es posible que haya una reacción positiva inicial. Simplemente, porque antes no había un acuerdo, pero la gran pregunta es si se cumple ese plan, si es consistente. Un plan con el Fondo va a requerir algún proceso de consolidación fiscal en medio de la elección presidencial de 2023, ¿lo hará el Gobierno? Si se cumple a través del tiempo, irá bajando al riesgo país. Es el paso tanto más importante: que se cumpla y se mantenga a través del tiempo”, enfatizó.

Al preguntarle qué otras señales debería enviar el Gobierno a los mercados, Torres indicó que es bueno que se le dé prioridad a pagar su deuda, porque “significa que entiende y acepta que requiere acceder a los mercados”. Sin embargo, también es necesario “reducir algunas de las diferentes vulnerabilidades macroeconómicas, como la inflación y el déficit”.

“Si se miran los datos fiscales de este año, son mejores a los de 2020, y están a la par de muchos otros países. Ha caído el uso del Banco Central para financiarse. En cualquier otro país, esto sería visto como algo positivo. Pero como el Gobierno no da señales de que eso sea parte de un plan integral, no hay confianza en que se continuará este mecanismo de consolidación fiscal de manera consistente. No hay una clara idea de hacia dónde irá el Gobierno el año que viene, por eso la importancia de un acuerdo con el FMI, en el cual se deberán acordar unas metas y se seguirá qué se cumplió y qué no”, indicó Torres.

El analista señaló que todos los países tienen algún tipo de crisis, pero el problema de la Argentina es que “los repite una y otra vez”. “Es un círculo vicioso que requiere bajar la inflación. Lo que se intenta es pisar el tipo de cambio oficial sin acompañar con el resto de las políticas fiscales y monetarias. Así se aguanta un tiempo, hasta que llega un momento en el cual las reservas caen, hay una brusca devaluación y la inflación aumenta. Salir del ciclo no es fácil, va a requerir de continuidad de ciertas políticas”, aconsejó. Y recomendó que el oficialismo y la oposición se pongan de acuerdo en ciertas medidas para que se mantengan en el tiempo, más allá de quién esté en el cargo.

Torres también opinó sobre la inflación y dijo que es preocupante que esté en torno del 50% en los últimos 12 meses, “con varios precios de la economía congelados o limitados, como la energía y el dólar oficial”. “Es un poco la historia argentina de cómo funcionan las crisis. Se limita la inflación solo con ancla del tipo de cambio y no se acompaña con la política fiscal o monetaria. Esto no se puede sostener y suceden las devaluaciones bruscas que llevan a un salto más grande de la inflación”, indicó.

Luego señaló que será “muy difícil no hacer un tipo de ajuste”. “Hoy tenemos diferentes dólares, el oficial está aproximadamente a $100, mientras que los paralelos están en $200. Es una diferencia muy grande. Si se libera el mercado, es muy posible que el tipo de cambio esté en $150, lo que llevaría a un salto inflacionario. Todos buscan salir gradualmente del problema, pero es difícil si no se acompañan con políticas en lo fiscal y en lo monetario. Hoy no es el caso”, concluyó.