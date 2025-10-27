Una economista anticipó cuál es el desafío que debe enfrentar el Gobierno tras ganar las elecciones: “Ahora viene el otro”

Luego de que La Libertad Avanza (LLA) se impusiera en las elecciones legislativas nacionales, la economista María Castiglioni visitó los estudios de LN+ para analizar de qué manera esa victoria en las urnas delimitará el plan económico de Milei.

“El desafío electoral ya fue sorteado, ahora viene el otro: que es saber cómo hace un Gobierno que tiene equilibrio fiscal para pagar la deuda que vence”, trazó la especialista.

Tras El Triunfo, Javier Milei Relanza El Gobierno

“Por el estrés de la incertidumbre política, la gente eligió dolarizarse”, analizó Castiglioni. “Y todos aquellos que tenían capacidad de ahorro, eligieron esperar y dijeron: ‘Veamos qué pasa después de las elecciones’”, agregó la economista.

En palabras de Castiglioni, la victoria libertaria “no soluciona todos los problemas, pero trae alivio”. En esa lógica regida por el optimismo, la especialista manifestó: “Ahora se renuevan las expectativas para adelante: se viene la etapa más importante de las reformas. Se viene algo que va a cortar la racha de 15 años sin crecimiento".

El último domingo las urnas le sonrieron a Javier Milei Rodrigo Abd - AP

Salarios e inflación

“Que la inflación no haya aumentado es 100% responsabilidad de la economía fiscal”, subrayó Castiglioni. En referencia al impacto de esa variable sobre los salarios, apuntó: “La única manera que los salarios le ganen a la inflación, primero es que baje la inflación, y segundo que la economía crezca: eso solo se logra con inversión”.

Consultada sobre el impacto del resultado electoral en el bolsillo de la clase media, la especialista se mostró cauta. “Sin dudas renueva las expectativas, pero la gente no va a empezar a sentir los cambios de la noche a la mañana”, agregó.

Otro de los elementos expuestos por Castiglioni fueron las reservas. "El Banco Central que heredó este Gobierno no solo no tenía reservas, sino que además estaba lleno de pesos. Resolver eso demandó tomar decisiones sin atajos", dijo y agregó: “El mundo ya lo aprendió: hay que controlar la emisión monetaria”.

Donald Trump: una de las esperanzas de Milei Alfredo Sábat

Para el cierre, la especialista dejó vislumbrar lo que viene. “Argentina, como país, incumplió sistemáticamente. Ahora comienza el camino de la credibilidad”, concluyó Castiglioni.