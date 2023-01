Una familia necesitó en diciembre $152.963 para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires

escuchar

El aumento del costo de vida, que evoluciona de la mano de la inflación a nivel nacional, también se hace sentir con fuerza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde una familia tipo necesitó en diciembre $152.963 para no ser pobre. Al mismo tiempo, un hogar de las mismas características debió contar con ingresos por $83.374 para no ser considerada indigente.

Ambos datos fueron publicados por la Dirección General de Estadística y Censos de CABA, en su informe “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires. Diciembre de 2022″, donde se consigna además que el hogar tomado como base está compuesto por una mujer y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.

La suba en los precios de los alimentos golpea el bolsillo de los argentinos. Andres Kudacki - FR170905 AP

Al comparar las cifras informadas para la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA) en diciembre con las de noviembre se observa que estas tuvieron un incremento de 5,6% y 5,1%, respectivamente; es decir que ambas aumentaron apenas por debajo del 5,8% que arrojó el dato de inflación en CABA para el último mes de 2022.

En el mismo informe se indicó que en el caso de un hogar unipersonal se requirió en el último mes de 2022 contar con $52.060 para no ser pobre y $27.336 para no caer en la indigencia. En tanto, un hogar compuesto por una mujer y un varón de 25 años de edad, ambos económicamente activos y no propietarios de la vivienda, requirió $102.663 para no ser pobre y $50.571 para no ser indigente.

Asimismo, la publicación mencionada consignó cuánto se necesitó en diciembre para ser catalogado en diferentes categorías sociales. Así, por ejemplo, se indicó que para pertenecer al estrato “No pobres vulnerables” se necesitó como mínimo $152.962,96 y como máximo, $188.150,54; para estar en el “Sector medio frágil”, se requirió $188.150,54 como mínimo y $235.188,18 como máximo.

En tanto, para ser de “Clase media” se necesitó tener en diciembre ingresos de $235.188,18 como mínimo y de $752.602,19 como máximo. Por último, para pertenecer a la categoría “Sector acomodado”, se debió tener ingresos por $752.602,19 o más.

