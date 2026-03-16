Una guerra ajena: ¿oportunidades económicas para la Argentina?

Hablar de beneficios en un contexto de guerra es moralmente incómodo, incluso cruel. Las vidas humanas y el desarrollo pacífico deberían ser siempre prioridades por sobre las consideraciones puramente económicas. Sin embargo, la economía es pragmática, y en un mundo interconectado, los efectos indirectos de un conflicto lejano pueden tener repercusiones tangibles incluso en nuestro país. En el pasado, conflictos bélicos fueron utilizados como explicación de problemas económicos internos, como la inflación o la caída de la actividad.

Lejos de ver un conflicto bélico internacional como culpable de nuestras cuestiones internas, desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei puso foco a la alta demanda mundial por sobre productos, servicios y recursos argentinos, abriéndose al diálogo, la conexión y el intercambio con países como Estados Unidos, Italia, Alemania, entre otros, marcando un posicionamiento geopolítico y un modelo económico más abierto, próspero y de crecimiento estable y proyectado. Es esa política la que hoy nos abre una oportunidad económica en este contexto de conflicto mundial.

El elemento más evidente es el precio internacional del petróleo. La guerra en Medio Oriente, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha vuelto a tensionar los precios internacionales del crudo y del gas natural.

La guerra en Medio Oriente, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, ha vuelto a tensionar los precios internacionales del crudo y del gas natural. Europa Press� - Europa Press�

En ese contexto, Vaca Muerta aparece como uno de los activos más relevantes de la economía argentina y del mundo. El corazón de nuestra Patagonia es una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencional del mundo, la cual le permite al país aumentar aún más su producción energética y expandir exportaciones si los precios internacionales se mantienen altos o si otros mercados enfrentan restricciones.

Para las empresas que operan en la cuenca, un escenario de precios elevados significa mayores ingresos por cada barril exportado y la posibilidad de adelantar inversiones que antes se proyectaban a largo plazo. En un país históricamente escaso de flujo constante de divisas, ese efecto puede traducirse en más dólares, mayor actividad y un refuerzo del saldo comercial energético. Cada punto adicional de ingreso por exportaciones energéticas representa la posibilidad de aliviar tensiones cambiarias, fortalecer posiciones fiscales o sostener pagos de deuda.

Además, en escenarios de alta incertidumbre geopolítica, algunos activos de refugio como el oro o ciertos bonos ligados a materias primas tienden a valorizarse. Esto podría atraer inversiones o reforzar posiciones financieras de actores locales que estén bien posicionados para capturar estos movimientos.

No obstante, esta “ventaja” no es absoluta ni automática. GETTY IMAGES

No obstante, esta “ventaja” no es absoluta ni automática. El mismo aumento del precio del petróleo encarece las logísticas y las importaciones, presiona los costos internos y puede complicar la lucha contra la inflación, un desafío central para la economía argentina. Asimismo, la incertidumbre global puede elevar el riesgo país o dificultar el acceso al financiamiento externo. Cuestiones amortiguables con una macroeconomía ordenada, como puede observarse en la actualidad.

La economía argentina puede encontrar réditos en las turbulencias globales, pero no debe perder de vista que estos “beneficios” son apenas una pieza en un tablero mucho más amplio, donde la estabilidad, la inversión y la previsibilidad siguen siendo las verdaderas claves del crecimiento sustentable.

Las guerras alteran precios y mercados. Pero el verdadero diferencial no está en la suba de valores y demandas, sino en la capacidad de un país para transformar una coyuntura externa en una estrategia de desarrollo. En un tablero mundial donde los recursos son la necesidad, el país tiene la oportunidad histórica de transformar la inestabilidad externa en una fuente de fortaleza económica por décadas.

*El autor es CEO del Grupo Imperia