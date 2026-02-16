La suba de la carne complica la estrategia para contener la inflación

Uno de los mayores placeres de los argentinos, hacer un asado, costará más caro. Mientras crece la polémica por la decisión oficial de no usar el IPC “nuevo”, analistas privados detectaron en los primeros días de este mes un salto en el precio de los alimentos, con la carne como punta de lanza.

Ya con el dato de enero, el valor real del kilo de asado —que había aumentado ese mes 5,6%— estaba en máximos desde al menos 2016, cuando comienza la serie del IPC no actualizado por el Indec. Sin embargo, los precios siguieron subiendo e incluso se dispararon para cortes de moda, como la entraña.

El Gobierno ya recibió la mala noticia de enero, con un índice de inflación que se aceleró por quinta vez consecutiva —son siete meses que no baja—, pero con una inflación núcleo que desaceleraba. La carne está dentro de la inflación núcleo y es probable que esa tendencia frene este mes.

Para el experto, Miguel Schiariti, se conjugan varios factores. La destrucción del stock ganadero que impulsó el kirchnerismo —Guillermo Moreno avalado por Cristina Kirchner—, pero luego también sequías e inundaciones, que también restringieron la oferta. El salto del precio, dijo, es más bien una “recuperación”, ya que la carne vino subiendo los últimos años por debajo del IPC debido también a la no convalidación de los precios en mostrador, y ante el aumento de la productividad y el abaratamiento del pollo y el cerdo.

Schiariti señaló que el acuerdo con EE.UU. —que amplió el cupo de exportación a ese país a 100.000 toneladas al año con un impuesto mínimo— no impacta en el precio, ya que el productor que antes le vendía a China —que viene deprimiendo los precios desde 2023— ahora venderá a EE.UU. “La Argentina produce unos 3 millones de toneladas. Casi 2 millones se consumen en el mercado interno. Exportamos solo entre 20% y 25%”, indicó.

Algunos analistas, a contramano de esa visión, indicaban que las perspectivas de mayor exportación —tras el acuerdo con EE.UU.— comenzaban a afectar el ciclo ganadero en un mercado de poca oferta por temas climáticos. ¿Qué significa? Esto quiere decir que, ante el aumento de la demanda por ventas al exterior, el precio aumenta y los productores, para poder reaccionar a ese aumento de precio y viendo que es más interesante poder producir más, retienen vientres. Al retener vientres, reducen la oferta.

Qué ven los analistas

“En la segunda semana de febrero, los Alimentos y Bebidas presentaron una inflación del 1% semanal”, se habían anticipado en la consultora LCG. “Un 70% de la inflación semanal se explicó por el sensible aumento de Carnes (+2,3% s/s). Verduras compensó parcialmente el efecto (-0,3 pp)”, dijeron.

“Se picó esta semana”, dijeron en Analytica, donde en la segunda semana de febrero hallaron el salto más elevado desde, por lo menos, comienzos de diciembre. Por lejos, el mayor salto se dio en Carnes y derivados (3%). En la consultora que conduce Ricardo Delgado prevén un alza de 2,8% para febrero.

“La segunda semana de febrero dejó una mala señal, principalmente porque relevamos una importante suba nuevamente en el precio de la carne. También se aceleraron las bebidas no alcohólicas: agua, gaseosa y jugo. Hay que esperar a que cierre el mes, pero por el momento mantenemos nuestra proyección de una inflación en febrero similar a la de enero”, aseguró Claudio Caprarulo, director de esa consultora privada.

“La carne viene subiendo cerca de 5% en lo que va del mes”, dijo a LA NACION, en tanto, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.

“A partir de los últimos anuncios del Gobierno acerca de la metodología utilizada por el Indec para la medición de datos del IPC, se mantiene en el RPM [relevamiento de precios minoristas] la estructura vigente con los ponderadores correspondientes a la ENGHo 2004, sin incorporar las modificaciones derivadas de la ENGHo 2018″, debieron aclarar en EcoGo, la consultora que dirige Marina Dal Poggeto sobre la polémica decisión del Gobierno de postergar la aplicación del nuevo IPC porque, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, la suba de tarifas irá por encima de la inflación. En el nuevo índice, los servicios ponderan más que en el que se sigue usando.

En EcoGo, como en otras consultoras (además de los sindicatos, como contó el domingo LA NACION), se hacen cálculos con ambas metodologías.

En torno al 3%

El equipo técnico de la economista detectó un avance del precio de los alimentos de 0,9% en la segunda semana de febrero, que cerrarían el mes por encima (2,8%) del promedio general estimado (2,7%). “Con todas las categorías relevadas, la inflación general se proyecta en torno al 3% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones. Los ajustes en tarifas y servicios regulados continúan traccionando el índice. A los incrementos ya anunciados se sumó el aumento del 32% en los colectivos nacionales en el AMBA (con impacto acotado al realizarse a partir del 17/2). Además, se registró una aceleración en el precio de la carne y aporta mayor presión al rubro en el cierre del mes. A su vez, hacia la próxima semana se anticipan incrementos en el componente de esparcimiento vinculados a la demanda estacional por Carnaval, lo que podría añadir una incidencia adicional sobre el nivel general de precios”, indicó el informe de la consultora.

“En la segunda semana de febrero, el rubro carnes registró una aceleración del 2,5% semanal, impulsada principalmente por la carne vacuna, que avanzó 4,6% como respuesta a una menor oferta”, dijeron en EcoGo y agregaron: “Este comportamiento se encontraba en línea con la dinámica observada previamente en el segmento mayorista, donde ya se habían registrado incrementos que anticipaban el traslado a precios minoristas. Dentro de la categoría, el pollo mostró un retroceso —tras haber liderado las subas durante enero—, mientras que fiambres y pescados registraron variaciones más moderadas, del 1,5% y 1,6%, respectivamente".

El relevamiento de FIEL también detectó una aceleración significativa en la primera semana de este mes. Según el informe que publicó días atrás, la suba en Alimentos y Bebidas no alcohólicas fue de 1,5% en esos días, la más elevada, por lo menos, desde fines de noviembre del año pasado.

“Dentro de esta categoría [alimentos], la carne viene explicando gran parte de la aceleración”, dijeron en Econviews y completaron: “En enero, aumentó 4,47%, y debido a su peso, aportó 0,5 puntos al total a nivel nacional. En lo que va de febrero vemos que la tendencia alcista de la carne se mantiene: en las últimas cuatro semanas acumuló una suba del 3% en el mercado mayorista de Cañuelas. El fenómeno no se está dando solo en la Argentina. En el ámbito local, el precio de la carne minorista en términos reales se encuentra en máximos —al menos desde que empieza la serie del IPC—, pero el precio internacional también se ubica en niveles récord. En 2025 se incrementó en promedio 16,1% y este año la tendencia al alza se mantiene”.

“En cuanto a los alimentos, esta semana [por la pasada] aumentaron un 0,6% según nuestro relevamiento de precios. Se destacaron subas de carnes y derivados (+1,6%), y bebidas (+0,8%). Los productos de verdulería registraron una caída del 0,5%. En las últimas cuatro semanas, acumulan una suba del 2,2%. En comparación con el dato de enero, observamos cierta desaceleración en los precios de los supermercados”, cerraron.