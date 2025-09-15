Una nueva aerolínea que comenzará a operar en el país en 2026 sumó un accionista clave

Domus Airways S.A., la aerolínea que en mayo pasado obtuvo la autorización para volar rutas nacionales e internacionales, anunció que sumó un accionista clave: Marc Bourgade, fundador y chairman de la low cost Aeroitalia.

Por un acuerdo de confidencialidad no trascendió el capital con el que ingresó, aunque el fundador y CEO de Domus, Damián Toscano, confirmó que su participación será inferior al 15% de la compañía.

“Hay algunos otros socios, pero la de Marc es una incorporación muy importante. Él hizo alianzas con Qatar, Delta, KLM, Air France, etcétera. En el contexto país, es un notición”, señaló Toscano en diálogo con LA NACION.

Aeroitalia es una aerolínea privada italiana que comenzó a operar en 2022 ofreciendo servicios de bajo costo en rutas nacionales e internacionales de corta distancia desde bases como Roma y Bérgamo. Fundada con capital extranjero, enfrenta actualmente un litigio con ITA Airways, la aerolínea de bandera italiana, que la demandó por similitud de marca con la antigua Alitalia. Como resultado, deberá cambiar su nombre y logotipo a partir de enero de 2026.

En el caso de Domus, todavía no hizo ningún vuelo. Los primeros vuelos charters están previstos antes de marzo de 2026. A partir del año siguiente, la compañía planea operar con un Airbus A220-100 configurado para un máximo de 60 pasajeros y dos clases: business y premium economy.

El interior de un Airbus 220

La apuesta no pasa por competir con las low cost ni con Aerolíneas Argentinas. Según Toscano, el objetivo es posicionarse como una aerolínea complementaria, con asociaciones con compañías líderes y una propuesta que ofrezca “un servicio más eficiente y con mejores tarifas”.

Entre las rutas proyectadas figuran: Buenos Aires – Córdoba, Buenos Aires – Mendoza, Buenos Aires – Neuquén, Buenos Aires – San Pablo - Florianópolis - Río de Janeiro; Buenos Aires – Lima – Miami; Buenos Aires – Asunción - Miami; Buenos Aires – Montevideo - Punta del Este; Buenos Aires – Bogotá – Medellín - Miami; Buenos Aires – Santiago de Chile - Miami; y Buenos Aires – Lima – Houston.

Toscano ya tiene antecedentes en el sector. En el pasado fundó Alas del Sur, una empresa con base en Córdoba que en 2017 contaba con más de 30 rutas habilitadas, aunque nunca llegó a operar ni a adquirir aviones. Pese a ello, había recibido autorizaciones del Ministerio de Transporte —durante el gobierno de Mauricio Macri— para volar desde Córdoba o Buenos Aires hasta Los Ángeles y, desde allí, a Shanghái, China.

En una audiencia de 2016, Alas del Sur presentó un plan ambicioso de compra de aeronaves: esperaba iniciar actividades en 2017 con tres Airbus A320 y llegar a 12 para 2022, además de incorporar tres Boeing 777 el primer año y cerrar ese mismo período con ocho.

Finalmente, sin haber sumado aviones, la compañía fue adquirida en 2017 por Indigo Group, dueña de la chilena JetSmart Airlines, que pagó US$700.000 y se quedó con las habilitaciones internacionales, el principal activo de la firma.

Un año más tarde, en 2018, Toscano fundó Domus Airways en Estados Unidos, aunque hasta ahora no tuvo actividad operacional.