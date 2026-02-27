Vencen 39 medidas que frenan importaciones y el Gobierno dice que revisará una por una

En medio de los reclamos de distintos sectores industriales para equilibrar la competencia frente a productos importados, el Gobierno enfrenta el vencimiento de 39 medidas antidumping entre este año y fines de 2027 (hasta diciembre de 2028 son 52). Algunas protecciones ya fueron desactivadas, como la que imponía un arancel del 28% ad valorem a las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China.

Desde la Secretaría de Coordinación Productiva señalaron que cada caso será analizado en forma individual: una por una. No obstante, subrayaron que el eje de la evaluación será el interés público, con especial foco en el impacto sobre los precios que pagan tanto los consumidores como las industrias que utilizan insumos importados.

Entre las medidas que vencerán en los próximos meses figuran protecciones aplicadas a fungicidas, electrobombas no autocebantes, bicicletas, neumáticos para bicicletas, cubiertos de acero con mango de plástico o madera, pelotas de tenis, brocas helicoidales, bornes de conexión eléctrica y porcelanatos.

En el caso de los porcelanatos, en agosto de 2024 la actual gestión decidió mantener la medida vigente desde 2018, con aranceles diferenciados según el origen: 75,08% para India; 32% para Malasia; 31,15% para Vietnam; 27,7% para China y 48,2% para Brasil. La protección vence el 7 de agosto próximo, y aún no está definido si continuará. Entre las empresas que impulsaron la medida se encuentra Cerámica Alberdi, vinculada al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

En septiembre deberá revisarse además la medida que viene desde 2015 sobre aires acondicionados provenientes de Tailandia, gravados con un derecho antidumping del 85%. La solicitud original había sido presentada por la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), junto con las empresas BGH y Newsan.

Ese mismo mes también podría expirar la medida vigente desde 2015 aplicada a accesorios de cañerías de acero para soldar, impulsada por la Cámara de Fabricantes de Caños y Tuberías de Acero (Cytacero).

En febrero de 2027 deberá revisarse además el recargo del 202,79% aplicado a las importaciones de multiprocesadoras provenientes de China y del 24% en el caso de Brasil, medida que había sido solicitada por las empresas Liliana y Newsan, según los considerandos de la resolución. Dos meses después vencerán también los aranceles —que oscilan entre 50,89% y 147,40%— sobre artículos sanitarios originarios de Brasil, cuya aplicación fue impulsada por Ferrum.

El año pasado el Gobierno modificó el régimen a través del decreto 33/2025, que estableció que el período total de aplicación de una medida antidumping —incluidas sus prórrogas— no podrá exceder los cinco años.

No obstante, ese límite rige para las medidas adoptadas a partir del 16 de enero de 2025, fecha de entrada en vigor de la norma. Por lo tanto, aquellas protecciones anteriores al decreto no quedan automáticamente alcanzadas por ese tope temporal.

Más allá de esto, Juan Carlos Hallak, especialista en comercio exterior, consideró que no deberían repetirse casos de protecciones extendidas durante décadas. “La producción local de rodamientos radiales a bolas de SKF, por ejemplo, permaneció protegida mediante antidumping durante casi veinte años, hasta que la empresa se retiró del país”, señaló.