Crisis en Tierra del Fuego: pidió la quiebra el fabricante de equipos de aire acondicionado Electra y Fedders

La fabricante de acondicionadores de aire Aires del Sur, radicada en Tierra del Fuego y productora de equipos bajo las marcas Electra y Fedders, solicitó su quiebra ante la Justicia, según consta en una presentación firmada por el abogado del presidente de la compañía, Roberto Ángel Ceretti.

En el escrito, la actual administración —que asumió en noviembre de 2025— sostuvo que recibió una “estructura económica y financiera profundamente deteriorada”, atribuida a un modelo de financiamiento comercial deficitario, agravado por las condiciones del mercado desde fines de 2023.

Según la presentación judicial, el esquema operativo de la empresa se basaba en la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos, su descuento financiero y la posterior adquisición de materia prima importada para sostener el ciclo productivo. “El costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos”, señalaron.

El nuevo directorio aseguró haber implementado un plan integral de saneamiento que incluyó la presentación de un programa de continuidad productiva controlada ante la Justicia, aunque esa iniciativa fue desestimada.

En paralelo, durante diciembre y enero los accionistas mantuvieron negociaciones con el grupo chino Chigo, uno de los principales fabricantes internacionales de equipos de aire acondicionado, con el objetivo de vender la totalidad de la compañía o entre el 50% y el 80% del paquete accionario, a cambio de una inversión mínima de US$5 millones.

No obstante, siempre según la empresa, pese a un interés inicial, las definiciones fueron postergadas y condicionadas a una futura visita a la planta y a evaluaciones posteriores. La dilación, indicaron, resultó incompatible con la crítica situación financiera. “La frustración de esta alternativa de asociación estratégica terminó por configurar un escenario de cesación de pagos irreversible”, afirmaron.

La compañía puso a disposición del tribunal y de la sindicatura la planta industrial y 4000 kits de producción almacenados en el puerto de Buenos Aires. De acuerdo con la presentación, el valor de esos activos superaría al de los pasivos.

LA NACION intentó comunicarse con directivos de la firma, pero no obtuvo respuesta. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, señaló a este medio que la provincia no logró establecer contacto con los dueños y que el diálogo se mantiene únicamente a través de un abogado que actúa como intermediario.

“Todas las fábricas están complicadas porque no hay consumo en el país y no hay a quién venderle. Además, esta gente no es del rubro. Aparentemente compraron la empresa anterior y podría tratarse más de una operación financiera”, sostuvo el mandatario provincial.

En Aires del Sur trabajan 140 empleados. A mediados del año pasado, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y representantes de empresas electrónicas de la provincia habían firmado un acuerdo de estabilidad laboral para preservar el empleo. El compromiso contemplaba el levantamiento de medidas de fuerza a cambio de la suspensión de despidos y ceses de contratos, pero venció el 31 de diciembre.

El escenario se complejiza por el contexto regulatorio. A la reciente apertura de importaciones de celulares se suma que el próximo año vencerán las medidas antidumping impuestas en 2016 para equipos de aire acondicionado de origen chino. En julio de 2022, mediante la resolución 543/2022, esas disposiciones habían sido prorrogadas por cinco años. Su eventual finalización podría impactar en otras compañías del sector radicadas en la isla.