Video: el informe que revela cuánto dinero necesita una familia de clase media para llenar el changuito

¿Cuánto cuesta llenar el changuito? Esa es una duda que mes a mes se renueva en los hogares de los argentinos. Para obtener una respuesta, Analytica Consultora realizó un informe tomando como referencia una familia tipo constituida por dos adultos y dos menores. Los precios varían según la región, costo de vida y salarios.

Durante el último mes, en la ciudad de Buenos Aires se necesitó de $727.103 para llenar el changuito, mientras que en el Conurbano hubo que desembolsar $725.814. Valores bastante cercanos tomando como referencia que son los dos puntos más poblados de la Argentina.

Cuánto cuesta llenar el changuito en CABA y en el Conurbano

La Patagonia quedó posicionada como la región más costosa. El ranking lo ocupan Santa Cruz, donde hubo que pagar $783.769, seguido por Chubut con $770.792 y Río Negro con $758.956.

Si bien en el sur el costo de vida es más elevado, los salarios son más abultados en comparación con otros rincones del país. En esa región, llenar el changuito equivale al 14% del total del sueldo mensual.

Los lugares más caros para llenar el changuito

En el otro extremo del país llenar el changuito cuesta un poco menos. El Litoral se posiciona como el punto cardinal más accesible a la hora de ir al supermercado. En primer lugar está Chaco $721.772, luego Corrientes $723.182 y en tercer lugar Misiones, donde se necesita de $724.005 por mes.

Los lugares más baratos para llenar el changuito

En esa parte de la Argentina, llenar el changuito representa el 30% del salario mensual. Otra de las cifras que desniveló la balanza del informe fueron los aumentos de precios que se registraron en ambas zonas.

En el Litoral, durante el último mes se remarcó por encima del 3%, mientras que en la Patagonia no llegó al 1%.