Vista consolidó sus operaciones en Vaca Muerta y aumentó su producción

La petrolera Vista Energy, que fundó y preside Miguel Galuccio, presentó sus resultados financieros y operativos del segundo trimestre de 2026. El informe de la empresa refleja el crecimiento de sus operaciones en Vaca Muerta, dada la consolidación de los activos que pertenecían a la firma noruega Equinor, cuya adquisición se había anunciado en mayo de este año.

Según informó Vista, la producción total de hidrocarburos alcanzó un promedio de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día, lo que representa un incremento interanual del 32%. Al desagregar el volumen, la producción específica de petróleo crudo se ubicó en 135.000 barriles diarios, registrando una suba del 33% respecto del año anterior.

Miguel Galuccio, CEO de Vista Energy

Estas cifras consolidan a la firma latinoamericana como la principal productora independiente y la máxima exportadora de crudo de la Argentina. Es que con un volumen de 8,6 millones de barriles despachados al exterior en el segundo trimestre del año, las exportaciones de Vista crecieron un 54% interanual y representaron el 72% de sus ventas.

Esta dinámica exportadora se consolidó a partir de la adquisición de los activos de Petronas en abril de 2025.

En el frente financiero, los ingresos totales de la compañía ascendieron a US$1150 millones, una cifra 89% mayor a la del segundo trimestre del año pasado. El incremento se dio por una mayor producción y el impacto favorable de los precios internacionales del crudo.

En paralelo, el Ebitda (Beneficios Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) ajustado de la petrolera experimentó un alza interanual del 99%, ubicándose en US$805 millones. Además, la utilidad neta se ubicó en US$322 millones, lo que representa una suba del 37% respecto al mismo período de 2025 y un incremento del 199% comparado al trimestre anterior.

En un marco de mayor actividad en la cuenca neuquina, la empresa reportó mejoras en su eficiencia. El costo de extracción (lifting cost) se redujo un 4% interanual, promediando US$4,5 por barril equivalente. Asimismo, el flujo de caja libre —excluyendo el pago de los activos de Equinor— se ubicó en US$491 millones, sostenido por un mayor Ebitda y una optimización en el capital de trabajo.

Durante el último trimestre, las inversiones de Vista Energy sumaron US$467 millones, enfocadas en nuevos pozos. Es así que la empresa concretó obras en 27 nuevos yacimientos durante el período mencionado. Al cierre del trimestre, el ratio de apalancamiento neto cerró en 1,41 veces el Ebitda ajustado, mientras que en la medición proforma el indicador se situó en 1,25 veces.

En sintonía con el récord nacional

El reciente desempeño de Vista Energy se inscribe en un escenario de expansión histórica para el sector energético local. Recientemente, la producción total de crudo en la Argentina superó por primera vez el umbral de los 900.000 barriles diarios.

De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Energía, la extracción a nivel nacional se consolidó en 903.700 barriles por día en el mes de mayo, alcanzando un avance interanual del 19,6%. El hecho responde de forma casi exclusiva a la maduración de los desarrollos no convencionales en Vaca Muerta. Actualmente, el shale oil de la cuenca neuquina representa el 69% de la producción total de la Argentina, marcando un quiebre estructural frente a la declinación de las cuencas de petróleo convencional.