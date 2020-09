Deuda. Volvió a caer la demanda, pero el Gobierno logró refinanciarse en pesos

Economía logró refinanciar la deuda en pesos que le vence en la semana, pero sufrió el segundo recorte consecutivo en la demanda Fuente: LA NACION - Crédito: Shutterstock

El Gobierno consiguió del mercado local los recursos que buscaba para enfrentar los próximos pagos de deuda en pesos,

Fue al cabo de una subasta, la segunda programada para el mes, que volvió a mostrar un menor apetito por los títulos en pesos que ofrece. Esto quedó a la vista en la nueva baja que mostró la relación entre el nivel de demanda (ofertas de compra recibidas) y la oferta realizada por el Tesoro, un multiplicador que bajó de 2 (a fines de agosto) a 1,36 y 1,14 en las dos primeras licitaciones de septiembre.

La cifra surge de considerar los $85.000 millones que salió a buscar el Ministerio de Economía y contrastarlos contra los $97.185 millones recibidos en propuestas de compra. Una semana atrás, en medio de un mercado que entregaba alguna señales de iliquidez por las restricciones para operar algunos bonos derivadas de los canjes, había recibido ofertas por $102.700 millones, cuando buscaba $70.000 millones, y a fin de agosto había recibido pedidos de compra por algo más de $140.000 millones, cuando buscaba colocar también $70.000 millones.

También quedó a la vista por una nueva disminución en el número de ofertas presentadas, que habían superado los 500 pedidos en promedio durante agosto y cayeron a 371 y 279 pedidos en las dos primeras licitaciones de este mes.

Este último número permite suponer que los organismos oficiales debieron esforzarse para que el recorte en los pedidos privados no generara más incertidumbre en el mercado, algo que no se puede corroborar dado que la información oficial no ofrece detalle sobre la características de los compradores. "Hubo algo más de participación de entes públicos, pero, aún así, el resultado es favorable porque fue una jornada sin duda difícil", valoró un operador.

Ambos datos demuestran que las nuevas medidas cambiarias afectaron incluso la demanda de bonos en pesos, aunque no llegaron a impactar en los costos predefinidos, que se mantuvieron en línea con la última subasta.

La retracción en la demanda hizo que, preventivamente, el Gobierno aceptara la totalidad de las ofertas presentadas por primera vez en varios meses. Esto implica que se adjudicaron nuevas Letras y bonos por un equivale a $92.953 millones, dado que las primeras se colocan "a descuento".

La Secretaría de Finanzas destacó que esos ingresos no sólo permiten enfrentar el pago de títulos por $79.158 millones que vencen el viernes 18 de septiembre, sino que además aportaron un financiamiento neto por cerca de $13.794 millones al Tesoro, que venìa se captar 58% más de lo buscado en agosto.

Como viene ocurriendo en las últimas subastas dada la renovada incertidumbre, el 45% de la demanda se orientó hacia el instrumento emitido a menos plazo: la Letra a Descuento (Ledes) a 103 días, que vence el 30 de diciembre, de la que se adjudicaron $41.322 millones y que se vendió a $925,56 por cada $1000 nominales, lo que supone una tasa del 28,50% anual nominal. A eso se agregaron otros $25.714 millones colocados mediante otra Lede a vencer el 26 de febrero del año próximo (161 días), que se vendió a $865,77 por cada $1000 (tasa del 35,15% anual).

Los otros dos instrumentos colocados fueron un Bono en pesos a tasa Badlar +100 puntos que vence el 5 de agosto de 2021 ($19.367 millones) y que rinde una tasa del 33,36%, y otro Bono con ajuste CER (Boncer 2021, que vence en 10 meses), del que se emitieron $10.782 millones más y del que ya hay $183.550 millones en circulación.

