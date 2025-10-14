Voucher educativo: cuándo se cobra en octubre 2025

Los titulares del voucher educativo 2025 tienen en el décimo mes del año la entrega de esta prestación, correspondiente al mes previo, cuya fecha de pago coincide con el martes 14 de octubre.

Este martes 14 de octubre se realiza la sexta entrega de vouchers educativos

Fuentes de la Secretaría de Educación, que depende el Ministerio de Capital Humano, confirmaron a LA NACION que la fecha de pago es el martes 14 y, tal como ocurrió en las entregas anteriores, se distribuye simultáneamente a todo el universo de beneficiarios.

Se trata de la sexta entrega de la edición de vouchers educativos 2025, que fue planificada como una asistencia para apuntalar el pago de la cuota de los establecimientos privados con, al menos, el 75% de subvención estatal, para los niveles inicial, primario y secundario.

Cuándo se paga el voucher educativo de octubre 2025

Fecha de cobro: 14 de octubre

Cuota: septiembre de 2025

Este programa contempla el pago de nueve cuotas mensuales una vez que el estudiante queda adjudicado. Con la planificación de estas entregas, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, resolvió la extensión del Programa de Asistencia Vouchers Educativos hasta diciembre de 2025.

Hoy se acredita el dinero de los vouchers educativos Matías Adhemar

Cómo se cobra el voucher educativo

Una vez realizada la inscripción, recibida la validación por parte de la institución educativa y confirmada la adjudicación, el pago queda a cargo de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). Por eso es importante tener actualizado el CBU correspondiente en el apartado Mi Anses.

Cómo saber si corresponde el pago del voucher educativo

El resultado de la postulación está publicado en la plataforma del programa. Los postulantes deberán ingresar con usuario y contraseña, y dirigirse al apartado “Estado de tu solicitud”. En caso de no ser adjudicado, se pueden acceder a las causas de la denegación.

Para qué sirve el voucher educativo

El voucher educativo es un incentivo estudiantil que el Gobierno entrega a los alumnos de establecimientos privados, en sus distintos niveles, con al menos 75% de subvención estatal.

Esta herramienta fue creada para facilitar el pago de cuotas en los establecimientos educativos de inicial, primario y secundario. Se trata de una suma de dinero mensual por cada menor que asista a una institución educativa, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

El voucher educativo es un incentivo para el pago de la cuota escolar Hugo Moujàn

Qué condición se debe cumplir para mantener el voucher educativo

Es importante subrayar que para cobrar con normalidad el voucher educativo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, dado que si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda y se abre la posibilidad de cobrar retroactivamente.

En cambio, si existen tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente, según lo informado en el sitio oficial de esta ayuda estudiantil.