Aerolíneas Argentinas: inusual protesta en Córdoba por vuelos que "no existen"

CORDOBA.- Pasajeros de Aerolíneas Argentinas protagonizaron una protesta en el aeropuerto de Córdoba, Ambrosio Taravella, porque los vuelos que compraron "no existen". Eran dueños de tickets a distintos destinos como Resistencia, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Bariloche. Consultada por LA NACION, la empresa respondió a través de un comunicado en el que señala que "trabaja intensamente" para la solución del problema.

"Aerolíneas Argentinas informa que se encuentra trabajando intensamente en la normalización de la atención a los pasajeros y solicita que sólo se comuniquen aquellos pasajeros que tengas tickets para los meses de diciembre y enero", indica el texto.

En diálogo con Cadena 3, Carina, una de las damnificadas, contó que al entrar a la web de la empresa con el número de reserva no encontró nada y que no logró respuesta por parte de la compañía. "Compré el pasaje hace dos semanas porque debo viajar por una situación familiar y ahora el vuelo no existe", lamentó.

Desde la empresa indican que aunque el reinicio de operaciones regulares fue el 22 de octubre, la programación de vuelos "aún se encuentra sujeta a diferentes modificaciones". En el caso de cabotaje, señalan, "la programación es aprobada todos los meses por la autoridad aeronáutica, previa conformidad de cada provincia, con las modificaciones que impone la situación sanitaria de cada destino respecto al ingreso de pasajeros".

Los pasajeros con reclamos en Córdoba indicaron que nunca se les avisó que había problemas y que, en sus destinos, los aeropuertos están operando al igual que el cordobés. Aerolíneas Argentinas indica que, en el caso de la red internacional, las condiciones sanitarias y las políticas migratorias de cada país, "también someten nuestra programación a diversos ajustes".

El comunicado repasa que desde el inicio de la pandemia dos millones de pasajeros fueron afectados: "Durante noviembre se atendieron un total de 370.000 clientes a través de los canales de comunicación. Por lo que la compañía solicita que se comuniquen solamente aquellos clientes que cuenten con un ticket para volar en los próximos 60 días", sostuvieron.

Otro pasajero que quedó en tierra contó a los medios que entre los damnificados había gente que compró el ticket hacía un día y otros dos meses. Una mujer había recibido un mensaje de la empresa avisándole que no podría volar a Resistencia y le ofrecía canjear el pasaje hasta diciembre de 2021.

"Estamos trabajando para regularizar la situación y mejorar la atención a nuestros pasajeros con refuerzos de dotación en las áreas sensibles", insisten desde la empresa y aseguran que están tomando medidas para "dar respuesta efectiva a cada uno de los pasajeros que realizan solicitudes de cambio, reconfirmación o reprogramación de sus vuelos". Pide disculpas a quienes "todavía no ha obtenido una respuesta".

Las oficinas de la línea aérea están cerradas y los dueños de pasajes subrayan en que no hay respuesta telefónica. Si van a reclamar al aeropuerto, no pueden ingresar si el ticket no es para el día.

