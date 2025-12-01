Aerolíneas Argentinas le cobró dos veces por un mismo vuelo y ahora deberá pagarle una indemnización de $20 millones

Tras un fallo de la Justicia santafesina, Aerolíneas Argentinas deberá indemnizar con unos 20 millones de pesos a un hombre de Rosario por daños y perjuicios, luego de haberle cobrado dos veces el mismo servicio y de anularle de forma ilegítima un vuelo ya facturado.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hizo lugar a una demanda iniciada en 2022 por un hombre de 35 años. Según su presentación, el 15 de marzo de ese año tenía previsto viajar a las 23.30 entre Ezeiza y Miami por motivos laborales. El pasaje ida y vuelta había sido comprado en octubre de 2021 por 2664,86 dólares.

El primer tramo, Miami–Buenos Aires, se realizó sin inconvenientes. Ambos pasajes estaban pagos, confirmó a La Capital el abogado del demandante, Rodrigo Miralles. El conflicto surgió cuando el hombre debía regresar a Miami con su pareja. Ya en el aeropuerto de Ezeiza, personal de Aerolíneas Argentinas le negó el embarque por una presunta deuda de cerca de 300 dólares por equipaje y le anuló el ticket de regreso.

El letrado sostuvo que esa situación les generó una situación de estrés y angustia a ambas personas porque debían cumplir con obligaciones laborales. Como el demandante y su mujer precisaban por compromisos, el hombre abonó en ese momento un vuelo idéntico.

Aerolíneas Argentinas le cobró dos veces por un mismo vuelo y ahora la empresa deberá pagarle una millonaria indemnización Gonzalo Gacitua - Shutterstock

El fallo

Según el fallo citado por La Capital, la camarista Silvia Andalaf Casiello sostuvo que Aerolíneas Argentinas “denegó el embarque en el vuelo de regreso debido a que deliberadamente anuló de manera arbitraria el ticket, circunstancia que no fue controvertida”.

Indicó, además, que la empresa “anuló ilegítimamente un vuelo ya facturado y cobró dos veces por el mismo servicio bajo el pretexto de que se había generado una deuda por el servicio de equipaje”, algo que calificó de “falso y carente de sustento probatorio”.

La jueza remarcó la “gravedad del accionar” de la aerolínea, que informó la anulación del ticket minutos antes del embarque, lo que colocó a los pasajeros en una “situación de hipervulnerabilidad”.

Aerolíneas Argentinas le cobró dos veces por un mismo vuelo y ahora la empresa deberá pagarle una millonaria indemnización AEROLÍNEAS ARGENTINAS - AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Con los votos de los camaristas Fernando Barbará y Andalaf Casiello, el tribunal confirmó el fallo de primera instancia del juez federal Gastón Salmain y ratificó la indemnización por daño moral y daño emergente.

Aerolíneas Argentinas deberá pagar 12.350.000 pesos por intereses acumulados desde el inicio de la demanda, además de asumir costas, peritajes y honorarios, lo que eleva la suma total a unos 20 millones de pesos.