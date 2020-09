Vuelos y hospedaje. Cómo funciona el nuevo cepo cuando uno está afuera del país

A partir de hoy todos los consumos hechos en en el exterior con tarjeta de crédito o débito quedarán alcanzados por una retención del 35% y se descontarán del cupo de US$200 Crédito: Shutterstock

Delfina Torres Cabreros Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 11:59

A partir de hoy, los argentinos deberán reformular las cuentas mentales que hacen cada vez que gastan dinero en el exterior. Según las nuevas medidas definidas ayer por el Banco Central, todos los consumos hechos en el exterior con tarjeta de crédito o débito quedarán alcanzados por una retención del 35% (a cuenta de impuestos futuros o con posibilidad de devolución), que se suma al 30% del impuesto PAIS. Además, deberán descontarse del cupo de compra mensual de dólares de US$200.

Es decir, si se pagan US$20 con tarjeta por una comida durante unas vacaciones en Estados Unidos, por ejemplo, el costo final de ese gasto será de $2618,88. Eso surge de tomar un dólar real a $130,93, que surge de un precio oficial de $79,36 (cotización minorista de ayer del Banco Central), más $23,81 del impuesto PAIS (equivalente al 30%) y $27,78 de la retención (equivalente al 35%).

Además, la persona deberá considerar que ya no podrá comprar US$200 para ahorro el siguiente mes, sino solo US$180.

Dólar ahorro. Cuánto cuesta hoy tras las nuevas medidas

Si el viajero decide utilizar dólares en efectivo para pagar en el exterior, entonces esos gastos no se descuentan del cupo de compra de los US$200 mensuales. Sin embargo, hay que considerar el costo de recuperar esos dólares gastados.

Se estima que el 35% se sume al precio de los pasajes, calculado sobre la tarifa sin impuestos, tal como lo hizo antes el impuesto PAIS Fuente: LA NACION

"A la hora de comprar esos dólares la gente va a evaluar la conveniencia económica", apunta el tributarista Ezequiel Passarelli, socio de SCI Group. "Si realmente tenés la posibilidad de recuperar el 35% de percepción (porque pagás Ganancias o Bienes Personales y no necesitás pedir la devolución, que es más complicado) tal vez te vuelques por seguir comprando en el mercado oficial, del mismo modo que si la cotización paralela se dispara muy por encima de los $131 en los que quedó el oficial con los nuevos ajustes", precisó.

"A mi entender conviene continuar gastando con tarjeta de crédito y débito en el exterior, aun cuando quizás se pierda el cupo por un tiempo, porque vas a seguir comprando esos dólares más baratos que lo que lo podrías comprar en el paralelo los billetes en efectivo", apuntó el economista Tomás Smudt, socio de Laiún, Fernández Sabella & Smudt, y agregó: "El riesgo es que en el futuro se endurezca el cepo y aparezca una nueva medida que de alguna manera te 'reclame' el cupo superado".

Con respecto a los pasajes al exterior comprados en pesos, todavía resta conocer la letra chica de las nuevas medidas, pero según apuntó Julián Gurfinkiel, cofundador de Tursimocity, se estima que el 35% se sume, calculado sobre la tarifa aérea sin impuestos, tal como lo hizo antes el impuesto PAIS. "Va a convenir comprar pasajes en sitios que los cobren en pesos, ya que ahí el 30% y el 35% adicional se calculan sobre la tarifa aérea (menos de la mitad del costo total de un pasaje). En cambio, si se compra en sitio de afuera, pagás esos proporcionales sobre el total", añadió.

Además, se asume que al ser un gasto en pesos no afectará al cupo mensual de los US$200. "Como en todas las distintas devaluaciones que hubo a lo largo de los últimos años, los primeros días la gente se asusta y piensa que no va a viajar más y luego se termina acomodando y sigue viajando", señaló Gurfinkiel.

"La sugerencia es tratar de comprar todo lo que se pueda en pesos y en cuotas en las agencias de viajes nacionales", dice Mute Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

¿Cuál puede ser la mejor estrategia para gastar menos en viajes? Para Matías Mute, cofundador de Promos Aéreas, la clave es la anticipación. "La sugerencia es tratar de comprar todo lo que se pueda en pesos y en cuotas en las agencias de viajes nacionales, antes de salir. Si compras tu pasaje, tu hotel, tu actividad, tu alquiler de auto, tu asistencia al viajero ya los gastos que tenés en el exterior son muchos menores te evitás el problema de los gastos en el extranjero", apunta.

Mute señala que últimamente el promedio de las personas viajan solo una vez al año, por lo que no cree que sea un problema que no les alcance el cupo para gastar en el exterior, considerando que no tiene límite. Sin embargo, insiste en que la estrategia que le parece más inteligente es "apostar a la precompra y no al gasto ilimitado en el exterior porque puede terminar afectando la posibilidad de comprar dólares incluso por años", detalló.

Como aspecto positivo, Mute considera que si se pusieron limitaciones tan estrictas a los gastos en el exterior puede que se esté preparando el terreno para, efectivamente, abrir las fronteras. "Ya tenemos reglas más caras para tomar decisiones de compra", dice Mute, que confía en que el 1 de octubre sea la fecha en la que finalmente despeguen los vuelos regulares.

Conforme a los criterios de Más información