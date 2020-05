Vuelven a subsidiar a los ómnibus de larga distancia y hay quejas

La Terminal de Omnibus de Retiro Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Los transportistas dicen que el dinero no alcanzará porque no fueron incluidos en la ayuda estatal ATP

Diego Cabot 28 de mayo de 2020

La falta de reacción del Gobierno en muchos sectores de la economía tiene uno de sus epicentros en el transporte público de pasajeros. Los colectivos de larga distancia, parados y quietos desde marzo, volverán a recibir subsidios por primera vez desde 2014. El problema es que cuando llega tarde y mal, la solución no hace más que caldear los ánimos. Esta medida se oficializó en la resolución 122/2020 del Boletín Oficial.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, decidió entregar subsidios a estas empresas por 1000 millones de pesos. Se pagará en dos cuotas de 500 millones, una estos días, la otra en junio. El número parece enorme, pero, según dicen las cámaras con razón, el remedio es apenas una aspirina para una enfermedad terminal.

"Mejor es tenerlo, pero estamos en una situación tremenda. No hay con quién hablar, no hay plan para pasar esto, no podemos vender y tenemos al gremio (la UTA), que exige como si los ómnibus circularan", dijo un empresario.

La relación ente los dueños de las empresas y el Gobierno está trabada. Los problemas, claro está, tienen que ver con las consecuencias de la pandemia y del freno a la actividad. "Aunque no lo puedan creer, muchas de las compañías, por no decir la gran mayoría, no accedieron a la ayuda estatal (ATP). Entonces, imagine, la situación es terminal", dijo otro transportista mediante un audio, con tono de acobardado.

Justamente este reclamo por la falta de cobro de ATP fue motivo de varias cartas a Meoni y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La Celadi, una cámara que agrupa a tres cuartas partes de las compañías, fue concreto con el ministro de Transporte. "Hace casi dos meses [que el sector] no realiza sus prestaciones. Es decir, de grupos familiares que ya arrastran varias semanas con sus ingresos comprometidos y con dificultades para asegurar niveles elementales de subsistencia", dice.

Entonces, varias empresas listan los problemas o las excusas por las cuales les negaron el beneficio. Una cuenta que facturó más en marzo de 2020 que el año anterior porque ese mes facturó una serie de viajes a una petrolera que ya había realizado anteriormente. Pero claro, nada tiene que ver esa prestación especial con la habitualidad del negocio. Otra cuenta que le fue denegado el pedido porque la compañía tiene servicios de colectivos urbanos y que por esa actividad ya recibe subsidios.

Cafiero también recibió el reclamo de los transportistas, puntualmente, el 19 de mayo. "A la fecha, un número significativo de trabajadores y empresas aún no fueron incluidos en el programa ATP", dice el documento, firmado por la Celadi, además de Catap, Aaeta y CEAP, todas cámaras del sector.

Meoni prefirió ir por otro camino. Los subsidios fueron retirados en 2014 por el entonces ministro de Transporte Florencio Randazzo, cuando decidió que esa actividad se las arreglara sola.

Años después, los ómnibus tuvieron que competir con la llamada revolución de los aviones, como llamó Guillermo Dietrich a la apertura aerocomercial argentina. Entonces, las empresas empezaron a competir con precios de tickets de líneas aéreas que muchas veces estaban por debajo de lo que ellos ofrecían. "Ya venían golpeados; entraron a la cuarentena con muy poco resto", dice un consultor del rubro.

En la emergencia, la preocupación es pagar los sueldos. Pero si miran un poco más allá, el principal problema, dicen, no es solo ese, sino la ausencia de una política de transporte clara.

Los números de las más grandes (fuente: Ministerio de Transporte)

Empresa: Andesmar

Monto: $21.394.162

Cantidad de coches: 151

Empresa: Crucero del Norte

Monto: $23.236.044

Cantidad de coches: 164

Empresa: Derudder Hermanos

Monto: $60.498.724

Cantidad de coches: 427

Empresa: El Cóndor

Monto: $19.693.964

Cantidad de coches: 139

Empresa: Nueva Chevallier

Monto: $27.911.589

Cantidad de coches: 197

Empresa: Plusmar

Monto: $32.587.135

Cantidad de coches: 230

Empresa: Urquiza

Monto: $19.410.597

Cantidad de coches: 137

Empresa: Vía Bariloche

Monto: $30.603.570

Cantidad de coches: 216

Empresa: Pullman General Belgrano

Monto: $7.792.575

Cantidad de coches: 55

Empresa: La Veloz del Norte

Monto: $10.767.922

Cantidad de coches: 76