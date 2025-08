Xiaomi, la líder de los smartphones de China que tuvo éxito donde Apple fracasó

Desde que cofundó Xiaomi en 2010, Lei Jun, CEO de el gigante tecnológico chino, ha logrado un éxito comercial tras otro. Ya hace una década obtuvo un récord mundial Guinness por la venta online de 2,1 millones de smartphones en apenas 24 horas. Pero hoy en día Xiaomi no se limita a vender celulares a bajo precio baratos: el mes pasado, la empresa vendió más de 200.000 unidades de su primer SUV eléctrico, el YU7, durante los tres primeros minutos de su lanzamiento al mercado.

El ascenso de Xiaomi en los últimos años ha sido vertiginoso. Solo Apple y Samsung venden más celulares inteligentes a nivel global. La empresa también ofrece una amplia gama de dispositivos que se conectan a sus teléfonos, desde aires acondicionados y aspiradoras robot hasta scooters y televisores. Tras una caída en 2022, que atribuyó a la feroz competencia que existe en China por el mercado de electrónicos de consumo, Xiaomi ha vuelto a crecer con fuerza: en 2024 sus ingresos aumentaron un 35%. Y desde principios de 2024, su valor de mercado casi se ha cuadruplicado, alcanzando los U$190.000 millones.

El Xiaomi Mix Flip 2 tiene una pantalla externa de 4 pulgadas, y doble cámara con lentes Leica

Con el exitoso lanzamiento de su YU7 —su segundo vehículo eléctrico (VE), después del SU7, un sedán deportivo lanzado en marzo del año pasado—, Xiaomi logró la hazaña que a Apple se le escapó de las manos cuando abandonó sus planes de fabricar su propio VE, después de gastar miles de millones de dólares en ese proyecto durante una década. Xiaomi, que anunció sus ambiciones automotrices en 2021, en los últimos 15 meses puso en circulación en las carreteras chinas más de 300.000 de sus unidades VE y tiene una lista de pedidos que tardará más de un año en cumplir. Aunque por ahora su división de VE pierde dinero, Lei asegura que para fines de este año empezará a tener saldo positivo, una hazaña impresionante en el competitivo y sobresaturado mercado automotriz de China.

Ahora Xiaomi apunta a dominar el mundo. Para los próximos años se propone abrir 10.000 locales en el extranjero, frente al par de cientos que había hasta el año pasado, donde exhibirá sus elegantes coches nuevos junto con sus productos electrónicos de consumo masivo. ¿Algo puede frenar ese imparable ascenso?

El éxito de Xiaomi en el sector de los VE se debe en parte a haber estado en el lugar adecuado en el momento oportuno. Hoy China desborda de experiencia en la fabricación de automóviles, y Lei logró atraer a los mejores talentos de otras empresas. Además, los precios de las autopartes y de la maquinaria se han desplomado, dada la sobreoferta de ambos. Y en China, obtener los permisos y construir una fábrica es mucho más rápido que en la mayoría de otros países.

Pero gran parte del crédito también lo merece Lei. Fuentes internas de la empresa señalan que a diferencia de Tim Cook, CEO de Apple, Lei asumió personalmente el control del proyecto automotriz de Xiaomi, y para que tuviera éxito tuvo que hacer cambios profundos en su empresa. Antes de su incursión en los vehículos eléctricos, Xiaomi no tenía fábricas propias: al igual que Apple, externalizaba la producción de sus teléfonos y otros dispositivos. Sin embargo, para garantizarse una supervisión estricta del proyecto, Lei optó por construir su propia fábrica de VE en Pekín, que ahora está ampliando. Y ese mismo enfoque está aplicando a otras áreas de su negocio: el año pasado comenzó a producir smartphones en otras instalaciones de Pekín y está construyendo una planta en Wuhan, donde fabricará otros dispositivos conectables, empezando por aires acondicionados.

Xiaomi puso en circulación más de 300.000 de sus unidades de YU7 ADEK BERRY - AFP

La estrategia de marketing de Xiaomi, que se sostiene mayormente en el fanatismo que Lei despierta en China, así como la admiración por Steve Jobs ayudó a Apple a vender sus primeros iPhones. Se dice que la Universidad de Wuhan experimentó un aumento repentino del interés por sus clases debido a que Lei estudió allí hace 30 años. Los “Mi Fans”, como se conoce a los clientes incondicionales de Xiaomi, coleccionan recuerdos de la compañía y compiten para ver quien accede primero a cada nuevo producto. La empresa incluso ha logrado mantener el entusiasmo por sus vehículos eléctricos a pesar del terrible accidente ocurrido en marzo, en el que tres estudiantes universitarios murieron en un SU7 que circulaba por una autopista usando el sistema de conducción autónoma del vehículo. El episodio suscitó críticas a los estándares de seguridad de Xiaomi y una breve caída de las acciones de la empresa, pero no aplacó la demanda por el modelo YU7 que se lanzó tres meses después.

A Xiaomi también la ayuda contar con una enorme base de clientes entre quienes promocionar sus nuevos productos. A finales del año pasado, Xiaomi tenía 700 millones de usuarios mensuales en sus dispositivos a nivel mundial, un 10% más que el año anterior. Muchos de esos usuarios juegan a videojuegos comprados en la tienda de aplicaciones de Xiaomi y ven anuncios de la empresa, que según la empresa de datos Bernstein le reportan la mitad de sus ganancias totales. Y una parte considerable de los usuarios compra sus productos Xiaomi directamente desde su aplicación.

Lei Jun, cofundador y CEO de Xiaomi ADEK BERRY - AFP

Y la empresa ya ha demostrado que sabe convencerlos de que se cambien a teléfonos más caros, o sea que basta con que una pequeña fracción de esos usuarios compre un coche VE para que la iniciativa se convierta en un gran éxito. Muchos de los clientes chinos de Xiaomi tenían poco más de 20 años cuando compraron uno de los primeros smartphones de la empresa, hace poco más de una década. Ahora tienen alrededor de treinta y tantos: ese público es el “target” de los vehículos eléctricos de Xiaomi.

Lei también tiene puesto el ojo más allá de China. Casi la mitad de los ingresos por smartphones y otros dispositivos conectables de Xiaomi provienen del extranjero, básicamente de mercados en desarrollo, como la India e Indonesia. Lei quiere que Xiaomi empiece a vender sus VE en el extranjero para 2027, pero es probable que sus vehículos no tengan la misma acogida entusiasta que tuvieron en su país: en los mercados extranjeros, Xiaomi no cuenta con la misma lealtad hacia su marca y muchos compradores a Lei no lo conocen ni de nombre. Eso explica por qué Xiaomi está invirtiendo en la apertura de una amplia red de locales y concesionarios en el extranjero que potencien su imagen en esos mercados.

Al mismo tiempo, la compañía planea seguir expandiéndose hacia nuevas áreas de negocios. Ha desarrollado su propio robot humanoide, CyberOne, y en mayo presentó un chip avanzado de tres nanómetros de diseño propio. Aproximadamente la mitad del personal de Xiaomi trabaja en investigación y desarrollo, dónde el año pasado la inversión de la empresa aumentó un 26% hasta alcanzar los U$3400 millones, cifra superior a los beneficios netos generados por la compañía. La idea de la empresa es que al desarrollar tecnologías desde cero, pueden identificar las cosas que funcionan y blindarse de la competencia.

Quizás el mayor riesgo que podría enfrentar Xiaomi es que dada su gran variedad de productos y mercados está compitiendo en demasiados frentes. La guerra de precios entre las empresas chinas de vehículos eléctricos sigue escalando, y a pesar de su crecimiento, en ese sector Xiaomi sigue siendo un competidor pequeño: vende alrededor de 20.000 automóviles al mes, menos de una décima parte de los que vende BYD, el líder del mercado. Además, también está recrudeciendo la competencia en el sector de los smartphones por el resurgimiento de Huawei, otro gigante tecnológico chino cuyo negocio de teléfonos móviles se vio afectado por las sanciones comerciales de Estados Unidos en 2019. De todos modos, que nadie subestime la capacidad de Lei para vender.

(Traducción de Jaime Arrambide)