¿Competencia para ChatGPT? Una marca de celulares china lanza una nueva inteligencia artificial autónoma

En medio de dos semanas llenas de lanzamientos de nuevos teléfonos, en la que los gigantes tecnológicos compiten por presentar el mejor modelo, Xiamoi apareció hoy con un nuevo anuncio: “miclaw”.

La marca china es una de las empresas que más tiempo lleva integrando asistentes inteligentes en sus dispositivos. Lo novedoso de este lanzamiento es que se trata de un sistema de inteligencia artificial (IA) autónoma, es decir, de una IA agéntica, que ya no solo responde consultas, sino que ejecuta tareas.

Los agentes de inteligencia artificial, a diferencia de las inteligencias artificiales conversacionales, han abierto un nuevo panorama: no cuentan con una respuesta predefinida escrita, como tiene un bot tradicional, sino que trabajan con una base de conocimiento. Esto los habilita a realizar tareas más complejas en nombre de otros e incluso a ejecutar acciones de forma autónoma; usan la IA, pero se conectan a aplicaciones y pueden realizar tareas en nombre del usuario. Por ejemplo, pueden enviar mails, programar citas, comprar productos online o gestionar un calendario, sin necesidad de pedir aprobación en cada paso y entrecruzando información de otras plataformas. Es similar a un asistente que no solo aconseja, sino que también ejecuta las tareas.

Esta es justamente la nueva apuesta de Xiamoi, algo a lo que se ha sumado recientemente también OpenAI. Este último lanzó hace pocas horas GPT-5.4, su primer modelo con capacidades para operar en ordenadores de forma autónoma: permite a los agentes operar en computadoras, así como llevar a cabo flujos de trabajo complejos en todas las aplicaciones, de forma independiente, sin intervención de los usuarios.

El Xiaomi 17 Ultra tiene una pantalla de 6,9 pulgadas, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 6000 mAh

Basado en el modelo MiMo de Xiaomi, ‘miclaw’ funciona como una aplicación integrada dentro del sistema con acceso a más de 50 herramientas y servicios del sistema de Xiaomi, según explicó la agencia de noticias AP. Además, su motor de razonamiento le permite decidir por sí mismo qué herramientas usar, en qué orden y qué parámetros aplicar para ejecutar la tarea.

Los usuarios pueden autorizar también a ‘miclaw’ para que este ejecute tareas en base a las rutinas y hábitos de los usuarios. Por ejemplo, si percibe varios SMS con cargos en la tarjeta de crédito del usuario, ‘miclaw’ puede recopilarlos y hacer un informe de gastos e incluso sugerir métodos de ahorro.

Las tareas que realiza no se limitan al celular, sino que la nueva función es compatible con la plataforma ‘Mijia’ de Xiaomi. Esto lo habilita a ejecutar también actividades del hogar, por lo que, si surge un compromiso marcado como ‘reunión importante’, el sistema silenciará el celular y frenará el funcionamiento de la aspiradora, por ejemplo, de manera automática.

Desde la empresa también destacan el diseño de privacidad del teléfono, que hace que los datos se almacenen internamente en el dispositivo y no en los servidores de Xiaomi. La nube solo transmite el mensaje durante la etapa de razonamiento, procesa las respuestas, pero no guarda datos.

La pantalla trasera de los Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max puede mostrar un reloj, controles multimedia, notificaciones, servir de visor para las selfies o incluso mostrar juegos

Es importante aclarar que este lanzamiento actualmente se limita a los usuarios de China. Además, solo los dueños de modelos específicos de esa marca y de los dispositivos de la serie 17 pueden participar, a través de una invitación. También recomiendan instalarlo en un teléfono secundario, ya que el software lanzado aún no es la versión final; en otras palabras, aconsejan probarlo en un celular que se tenga “de sobra”, en caso de que el sistema falle.

Entre los aspectos que Xiaomi destacó de su nuevo lanzamiento se encuentra justamente su memoria inteligente de tres niveles: retención automática de puntos de decisión clave (el sistema no guarda “todo” lo que el usuario hace, sino los momentos donde tomó una decisión importante), compresión dinámica de interacciones redundantes (olvida lo irrelevante) y optimización de caché local de comandos centrales (los comandos que se utilizan constantemente se guardan en una “caché local).

Una carrera de IA entre los celulares

Xiaomi no es la única marca de teléfonos que ha hecho anuncios importantes en las últimas semanas. El miércoles 25 de febrero Samsung hizo la flamante presentación de los tres Galaxy S26, junto con dos modelos de auriculares. En este caso, la principal diferencia con su hermano mayor, el S25, es justamente la optimización de la IA.

Samsung reveló la serie Galaxy S26 Samsung

Ahora no hace falta calendarizar eventos: el agente estará pendiente de mirar los chats, mails y demás, para agendar y recordarlos. Además, al igual que cualquier agente de IA, el sistema va entrenándose y conociendo las preferencias del usuario, a medida que este va haciendo uso de él. Por ejemplo, si un amigo pide fotos de un viaje reciente, Galaxy S26 sugiere automáticamente fotos de la Galería, eliminando la necesidad de buscar en álbumes o cambiar de una aplicación a otra. La función, bautizada como Now Nudge busca ayudar a los usuarios a mantenerse en el flujo de trabajo sin distracciones.

Esta semana, Apple también hizo varios anuncios, entre los que se encuentra el iPhone 17e. Entre los aspectos más destacados están sus funciones “inteligentes” y el filtrado de llamadas es una de ellas: el software responde directamente llamadas desconocidas y, tras averiguar el motivo de esta, suena el teléfono. A su vez, elimina de manera automática distracciones no deseadas y, para aquellas personas con dificultades auditivas, posee reconocimiento de sonidos y nombres.