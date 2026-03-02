MWC 2026: el debut global del Xiaomi 17 confirma la apuesta china por las cámaras

Xiaomi ha realizado el lanzamiento a nivel global de la serie de smartphones buque insignia Xiaomi 17, incluido el modelo 17 Ultra, y la última novedad de la colaboración con Leica, el Leica Leitzphone.

La empresa ha organizado este sábado un evento en el Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona para dar el pistoletazo de salida a la feria tecnológica Mobile World Congress (MWC 2026).

En este marco, ha presentado su gama más avanzada de teléfonos inteligentes, la serie Xiaomi 17, con la que continúa desarrollando su colaboración con la empresa alemana Leica, con el objetivo de ofrecer a los usuarios la posibilidad de trabajar con cámaras de la calidad de Leica en un smartphone.

El Xiaomi 17 Ultra hizo su debut mundial en el MWC 2026, después de haber sido presentado en China en diciembre

Qué trae el Xiaomi 17

A pesar de ser el modelo estándar, el Xiaomi 17 está equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para ofrecer un alto rendimiento, así como una resistencia al polvo y al agua IP68. Su batería tiene una capacidad de 6330 mAh y cuenta con una carga rápida inalámbrica de 50W y de 100W con cable.

Las características técnicas del Xiaomi 17

Este móvil tiene una pantalla de 6,3 pulgadas con una resolución de 2.656 x 1.220 píxeles. El modelo Xiaomi 17 tiene 8,06 mm de grosor y un peso de 191 gramos. Fabricado para durar, está equipado con un marco de aluminio 6M42, Xiaomi Shield Glass y certificación IP68.

Un zoom mecánico

El bloque de cámaras del Xiaomi 17 Ultra incluye un zoom tipo periscopio con partes móviles, que puede ir de 75 a 100 mm sin perder calidad de imagen

Respecto a las sus cámaras, contiene tres cámaras Leica de 50MP, la misma calidad que presenta la cámara frontal. Su lente teleobjetivo flotante Leica de 60 mm permite a los usuarios tomar retratos a un nivel profesional y cuenta con un zoom de 5 aumentos de nivel óptico, macro preciso de 10 cm y un AI Ultra Zoom de 20x. En vídeo, soporta 4K 60fps Dolby Vision y Log.

Ya se encuentra disponible en los colores ‘Black’, ‘Alpine Pink’, ‘Ice Blue’ y ‘Venture Green’, con un precio que parte de los 999,99 euros en el modelo de 12GB de RAM y 256GB de capacidad interna, y 1.099 euros en el de 12GB+512GB.

Xiaomi 17 Ultra

Presentado por primera vez en China el pasado mes de diciembre, el smartphone Xiaomi 17 Ultra es el primer modelo en incluir el sensor de cámara principal LOFIC de 1 pulgada de Xiaomi.

Dentro de su módulo de cámaras redondo se encuentran dos cámaras de 50 MP y otra cámara Leica de 200MP, con un zoom óptico mecánico de 75-100 mm, idóneas para fotografías y videos nocturnos. Además, ofrece videografía ultradinámica con grabación de nivel cinematográfico, incluyendo Dolby Vision o ACES Log hasta 4K a 120fps.

Su pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas ofrece de una resolución de 2.608 x 1.200 píxeles con una tasa de refresco de 120Hz, y además es compatible con Dolby Vision. Se trata del teléfono más ligero y fino de las versiones Ultra de Xiaomi, ya que tiene 8,29mm de grosor y un peso de 219 gramos.

Las características técnicas del Xiaomi 17 Ultra

Al igual que el modelo Xiaomi 17, está potenciado por un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y cuenta con una resistencia al polvo y al agua IP68. Está equipado con una batería de 6000 mAh, con 90W de Hypercharge.

Ya está a la venta en los colores ‘Black’, ‘White’ y ‘Starlit Green’ por un precio de 1499,99 euros. También contará con kits de fotografías adicionales, con un precio de 99,99 euros en el modelo básico y 199,99 euros en la versión Pro.

Leica Leitzphone, con un bisel giratorio

Más allá de la gama de Xiaomi 17, la compañía asiática ha presentado el modelo Leica Leitzphone, caracterizado por implementar un anillo que rodea la lente, al estilo de las cámaras convencionales, que además de controlar el zoom, permite ajustar otros parámetros, como la iluminación o el brillo.

Al igual que el resto de smartphones presentados, cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una resistencia al polvo y al agua IP68. Su pantalla es de 6,9 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120Hz. Su batería es de 6.000 mAh, con hasta 90W de ‘Hypercharge’.

Desde Xiaomi han destacado la exclusividad del Leica Letizphone, que solo se venderá desde la tienda de Xiaomi y Leica por un precio de 1.999 euros.