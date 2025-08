YPF está cerca de quedarse con los activos petroleros de la francesa TotalEnergies en Vaca Muerta

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, mantiene intacto su entusiasmo por el futuro económico de Vaca Muerta. Incluso, asegura que su optimismo va en aumento y dice que cree que se equivocó cuando proyectó que la Argentina va a estar exportando US$30.000 millones por petróleo y gas en 2031. “Me quedé re contra corto, va a ser incluso más”, señaló en el AmCham Energy Forum.

Aunque no lo admite públicamente, Marín está por estas horas atento al inminente anuncio de TotalEnergies sobre qué empresa resultará ganadora en la licitación por sus activos petroleros en Vaca Muerta. Además de YPF, también presentaron ofertas Vista –la compañía fundada por Miguel Galuccio– y Tecpetrol, del Grupo Techint.

La decisión podría conocerse en las próximas 48 horas. En YPF responden con una amplia sonrisa que aún no tienen novedades. Las participaciones de TotalEnergies en los yacimientos La Escalonada y Rincón de la Ceniza estarían valuadas en unos US$600 millones.

El año pasado, YPF adquirió las participaciones de ExxonMobil y Qatar Energy en el área no convencional Sierra Chata por US$327 millones, y pasó a controlar el 54% del bloque, en sociedad con Pampa Energía, su actual operador.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, que el año pasado adquirió las participaciones de ExxonMobil y Qatar Energy en el área no convencional Sierra Chata por US$327 millones Astarita Nicolás/AFS

Las áreas de TotalEnergies se ubican al norte de Vaca Muerta. Aunque concentran principalmente reservas de petróleo –con una producción de unos 25.000 barriles diarios–, también cuentan con abundante gas asociado. Esto las convierte en un activo estratégico para YPF de cara a su proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL).

Otra ventaja clave es que Shell posee un 45% de participación en ambos bloques –además de la firma provincial Gas y Petróleo del Neuquén–, lo que facilitaría el desarrollo conjunto del proyecto de GNL. La empresa angloholandesa tiene interés en invertir en la construcción de dos buques metaneros para que la Argentina pueda exportar gas por vía marítima.

Durante el evento de AmCham, de hecho, Marín anticipó que la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para ese proyecto con Shell, así como para otro que se evalúa con la italiana ENI, podría confirmarse en el primer trimestre de 2026.

En caso de concretarse la llegada de seis buques de GNL, el presidente de YPF estimó que el país podría exportar 100 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) entre 2027 y 2029, el equivalente al 67% de la producción actual de gas, que ronda los 150 millones de m3/d.

“Tenemos que acostumbrarnos a una Argentina normal: si baja el precio del petróleo o si alguna empresa paga mucho por un activo, puede reorganizarse y reducir temporalmente la inversión para recuperar capital", dijo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en la AmCham Energy Forum Astarita Nicolás/AFS

Por otro lado, Marín también se refirió a la actual desaceleración de la actividad en Vaca Muerta. Reconoció que podría implicar una reducción de cinco sets de fractura, aunque lo atribuyó a una menor inversión por parte de los socios internacionales. “Tenemos que acostumbrarnos a una Argentina normal: si baja el precio del petróleo o si alguna empresa paga mucho por un activo, puede reorganizarse y reducir temporalmente la inversión para recuperar capital. Son cosas normales. A Vaca Muerta no la para nadie”, aseguró.

La venta de TotalEnergies

TotalEnergies había anunciado su intención de desprenderse de sus activos petroleros luego de observar el creciente apetito de los operadores locales por expandirse en la formación no convencional de Vaca Muerta. El pago de US$1700 millones que hizo Pluspetrol por las áreas de ExxonMobil sorprendió al mercado energético, al casi duplicar la valuación original de la petrolera estadounidense.

Hace pocos días, el CEO global de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, confirmó la operación durante una conferencia con inversores. “Aprobamos ofertas vinculantes por nuestra licencia de petróleo no convencional en la Argentina y por otros dos activos de exploración y producción, que aún no puedo revelar porque no se han hecho públicos. Estas ventas generarán un flujo de caja global de US$1000 millones”, explicó.

Sergio Mengoni fue anunciado nuevo director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina desde este mes

La venta de estos activos no implica una salida de TotalEnergies del país. La compañía, que opera en la Argentina desde hace 45 años, mantiene una presencia sólida en el negocio del gas. Es la principal operadora privada del sector, con una producción diaria de 36 millones de m³/d, lo que representa el 25% del total nacional. El 61% de ese volumen proviene de sus operaciones offshore en Tierra del Fuego; el resto, de la cuenca neuquina.

En Tierra del Fuego, la empresa opera el yacimiento Ara-Cañadón Alfa y los campos marinos Hidra, Kaus, Carina, Aries, Vega Pléyade y Fénix. En Vaca Muerta, continuará con sus tres proyectos de gas en Aguada Pichana Este, San Roque y Pampa de las Yeguas.