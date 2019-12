Aprender en la práctica, la clave de un colegio que tiene sus primeros egresados

El presidente de Tenaris y del Grupo Techint, Paolo Rocca, junto con los egresados Crédito: Ignacio Sánchez

Se trata de la Escuela Técnica Roberto Rocca, del Grupo Techint; la enseñanza por proyectos y multidisciplinaria son los pilares que destacan sus alumnos

María Elena Polack 20 de diciembre de 2019

"Me voy con una expectativa muy amplia. La escuela me preparó muy bien para la adultez", sintetizó Facundo Vega, flamante integrante de la primera promoción de egresados de la Escuela Técnica Roberto Rocca, de Campana, que ayer celebró el fin de esta etapa estudiantil.

Junto con sus 49 compañeros, estrenaba la toga negra y transitaba las últimas horas entre las aulas y el auditorio por el que caminó y estudió los últimos siete años. "La escuela nos enseñó a crecer, a enfrentar cualquier problemática. Cuando entré al secundario tenía la idea de estudiar diseño de modas, pero seguiré ingeniería mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-sede Campana)", contó Estefania Heindrich. Junto con Vega y con Franco Nanni dialogaron con LA NACION unos minutos antes de la ceremonia a la que asistió el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; el intendente de Campana, Sebastián Abella; Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris Cono Sur e integrante del consejo directivo de la escuela; el presidente y CEO de Tenaris y presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca.

"Estamos muy contentos de ser la primera camada de la escuela. Tiene mucho más de familiar para nosotros", señaló Nanni al destacar que las 200 horas de prácticas profesionalizantes que realizaron este año en distintas empresas tanto del Grupo Techint como de otras de la zona de Campana les permitió "aplicar los conocimientos aprendidos en la escuela" en el ámbito laboral.

"Más allá del aprendizaje técnico, aprendimos muchas habilidades y a ser buenas personas. Yo veo mi futuro en plazos cortos, el año que viene voy a hacer el primer año de ingeniería y veré si sigo química o mecánica. Me voy de la escuela con expectativas muy amplias", sostuvo Vega.

No solo fue una ceremonia clave para esta escuela, sino también para el Grupo Techint y su Red de Escuelas Roberto Rocca. Este año también egresan los primeros estudiantes del establecimiento que funciona en Pesquería, México. "Es una escuela de excelencia que se dedica a formar a chicos de familias muy pobres. En Pesquería no había nada, no había actividad industrial, era un pueblo casi agrícola cuando llegamos. Hoy la comunidad tiene un gran compromiso con la educación", destacó Rocca. Y el auditorio aplaudió fuertemente la mención de que el ausentismo estudiantil es del 4,5% y el docente, del 1,7%.

El ministro de Educación elogió la escuela Rocca al decir que "sintetiza lo que la Argentina necesita que es el compromiso de toda la comunidad con toda la comunidad. Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza". Planteó la necesidad de que la escuela técnica "debería tener fuerte trascendencia" para contribuir con el "desarrollo del perfil industrial de la Argentina". Admitió que "la escuela no está rompiendo las desigualdades" y auguró un futuro de "alianza y complementariedad entre el sector público y el privado" y anticipó que "la Argentina va a demandar empleos industriales".

Al saludar el egreso "de los primogénitos", Ludovico Grillo, director del establecimiento, destacó el esfuerzo de los estudiantes, de sus familias y de los docentes que los acompañaron en estos siete años. "Tenemos el desafío de formar para formar este nuevo mundo, que requiere tener habilidades socioemocionales", destacó al recordar que la clave de la escuela es "una mezcla de tecnología, aprendizaje basado en proyectos y enseñanza tradicional".

Los flamantes técnicos Cecilia Vázquez y Ezequiel Viera dieron un discurso en nombre de los 50 egresados en el que combinaron la nostalgia de anécdotas vividas en los siete años de estudios con las expectativas futuras.

La escuela del Grupo Techint se distingue por su Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), por su sistema de enseñanza multidisciplinaria y sus prácticas en talleres y laboratorios con los mismos elementos de seguridad que se utilizan en las empresas.

De los 450 alumnos actuales, aunque se trata de un establecimiento de gestión privada, el 100% de sus estudiantes cuenta con alguna beca. "Tomamos cinco ítems para evaluar el ingreso en primer año. El primero, obviamente, es el resultado del examen final del curso de ingreso. También la evolución entre la primera y la última prueba, para ver cómo creció el chico que hizo el curso. Luego, la capacidad de aprendizaje y las ansias de conocimiento, que el grupo que se conforma provenga de todos los sectores sociales para que el aprendizaje sea mucho más amplio que el del aula y la cercanía a la escuela", detalló Grillo.