“Reconocer el mérito”. Un grupo empresario entregó 1244 becas a estudiantes secundarios y universitarios

Para acompañar el desarrollo formativo, el Grupo Techint entregó 1244 Becas Roberto Rocca a alumnos secundarios y universitarios destacados en ingeniería y ciencias aplicadas y que requieren de apoyo económico para avanzar en sus estudios. Además, junto con la Academia Nacional de Ingeniería se entregó el premio al Profesor Destacado de Ingeniería.

De ese universo de beneficios, 1100 fueron para alumnos del nivel medio y el resto, 144 para universitarios. la ceremonia se desarrolló en la Escuela Técnica Roberto Rocca que el Grupo Techint tiene en la ciudad bonaerense de Campana.

En esta nueva edición de la entrega de becas, el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, argumentó: “Esto es reconocer el mérito, el estudio, el trabajo, el compromiso. Para un país el valor de la educación, el compromiso y el reconocimiento es extraordinario. Sobre estos valores se construye un país”.

Ante el auditorio, en el que estuvieron los estudiantes becados, Rocca añadió: “En la vida uno se realiza cuando logra hacer las cosas que le apasionan; ahí se construye y se transforma su vida. A través del compromiso con la educación técnica y el desarrollo industrial sentimos que contribuimos a cambiar la realidad de un país. Tenemos que hacerlo todos; ustedes, los jóvenes, mediante el estudio, logrando la excelencia y la pasión. Excelencia y pasión son las cosas que buscamos, que alimentan al espíritu de ir más allá”.

La ceremonia estuvo encabezada por Paolo Rocca y participaron Guillermo Hang, vicepresidente del Grupo Techint; Andrea Previtali, presidente de Tenaris Cono Sur; Erika Bienek, directora global de Relaciones con la Comunidad; y Oscar Vignart, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería.

A su turno, Previtali destacó: “Este evento en la Argentina tiene un valor simbólico. Este programa nació acá hace 49 años y refleja los valores de nuestra organización, que reconoce en la industria un rol fundamental en el desarrollo social y económico. De ahí nuestra tarea y vínculo con todas las comunidades donde operamos. Este programa nace de la innovación como parte fundamental del crecimiento de la industria y la comunidad, a partir de la educación”.

Iniciativa histórica

El programa de becas a estudiantes secundarios es una de las iniciativas más antiguas del Grupo Techint y con presencia en 18 países. Comenzó a implementarse en 1976 en la Argentina. Se otorgaba inicialmente a los hijos de los empleados de la compañía. Treinta años después, en 2006, se decidió abrir ese beneficio a todos los estudiantes de las comunidades en las que las empresas del Grupo Techint están presentes. En los últimos 10 años, se entregaron más de 25.000 becas secundarias a nivel global.

La entrega de las Becas Roberto Rocca se desarrolló en el auditorio de la Escuela Técnica Roberto Rocca, del Grupo Techint, en Campana gentileza

Según explicaron desde el Grupo Techint, “las becas secundarias ponderan la situación socioeconómica de la familia, la excelencia académica y qué metas a largo plazo tienen los estudiantes como criterio para la asignación de la beca, con el objetivo principal de contribuir a la igualdad de oportunidades y la movilidad social”.

Se añadió que “el 74% de los becados secundarios pertenecen a escuelas técnicas, y las mujeres representan el 47% del total. Las 1100 becas secundarias se otorgan en 14 comunidades donde las empresas Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción tienen operaciones industriales, yacimientos u obras de infraestructura (Aguaragüe, Añelo, Campana, Catriel, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Cutral-Co-Plaza Huincul, Ensenada, Genera Pacheco, Ramallo, Rincón de los Sauces, San Nicolás, Senillosa, Villa Constitución y Zárate)“.

En tanto, las becas universitarias nacionales “comprenden a 114 estudiantes de 19 universidades públicas y privadas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Son estudiantes de carreras de Ingenierías y Geociencias. Las becas se renuevan anualmente, dependiendo del rendimiento del estudiante. En la actualidad, las tres carreras con más becados son ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica, representando el 65% (de quienes reciben ese beneficio). Las becas fueron otorgadas a alumnos de 10 carreras. Esta iniciativa busca apoyar el desarrollo de profesionales en los sectores industriales con mayor potencial de crecimiento, ante la escasez de estos perfiles“.

En la ceremonia en Campana, habló Camila Martínez, becaria Roberto Rocca durante tres años seguidos. Egresada de la Escuela Técnica Luciano Reyes, hizo sus prácticas profesionalizantes en Tenaris y trabaja en el sector de Procesos de la empresa Trend, parte de la cadena de valor de la compañía. Desde su rol laboral, Martínez participó en proyectos destacados como la provisión de tubos para el Gasoducto Perito Moreno y la instalación del nuevo Horno Consteel en la planta de Campana. Por medio de este último proyecto viajó a Italia, “por primera vez en avión”, para capacitarse en nuevas tecnologías.

“Mi experiencia fue paso a paso. Empecé en la secundaria técnica porque me interesaba aprender a programar juegos y con la Beca Roberto Rocca me fui comprando distintas herramientas que fueron fundamentales para los cursos de programación que hice previos a arrancar la universidad y que luego me permitieron comenzar a trabajar en la planta de Tenaris en Campana”, resumió Martínez ante los estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Rocca.

Profesor destacado

Además, de acompañar el proceso de aprendizaje, en la ceremonia se entregó por segundo año seguido el premio Premio al Profesor Destacado de Ingeniería, que distingue a quienes educan y transforman en esa disciplina. En esta edición, fue galardonado el doctor e ingeniero civil Gerardo Adrián Riccardi, profesor en la carrera de grado Ingeniería Civil, en Maestría en Recursos Hídricos de Llanura y el Doctorado en Ingeniería en la Universidad Nacional de Rosario.

El ingeniero civil Gerardo Adrián Riccardi recibió el Premio al Profesor Destacado de Ingeniería, creado por el Grupo Techint junto con la Academia Nacional de Ingeniería gentileza G

En un panel moderado por Lara López Calvo, Riccardi planteó que aceptaba la distinción “como un reconocimiento grupal”. Y amplió: “Hace 40 años que venimos tomando la enseñanza universitaria de un modo determinado y dio sus frutos. Pudimos generar empatía en la formación de nuestros estudiantes. Con nuestro grupo de trabajo buscamos partir de la escucha al alumno, fomentando la interacción en clase. La motivación es el motor fundamental”.

La distinción tiene como objetivo, se explicó, "valorar el rol docente en carreras de grado reconociendo la excelencia y el impacto significativo en la formación de los futuros ingenieros. El Grupo Techint ideó junto a la Academia Nacional de Ingeniería la gestación del premio, la organización y la evaluación final de los candidatos. Este año participaron 10 facultades de ingeniería de universidades de cinco provincias".