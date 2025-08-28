Techint busca estudiantes para más de 200 prácticas: qué perfiles requiere y cómo postularse

Una nueva oportunidad laboral apareció para estudiantes universitarios de todo el país. El Grupo Techint ya anunció su nueva convocatoria para las prácticas educativas de verano, donde incorporarán a más de 200 jóvenes que buscan su primera oferta de trabajo.

La empresa lo realizará a través de una gira que se llevará a cabo en todo el país entre septiembre y noviembre para las Prácticas Educativas de Verano (PEV). A través de este viaje a once provincias, invitarán a estudiantes universitarios avanzados a dar sus primeros pasos en el mundo profesional. Desde Techint visitarán universidades de Mendoza, Salta, Córdoba, Mar del Plata, San Juan, Bahía Blanca, Neuquén, Santa Fe, Rosario, San Nicolás y Salta.

La práctica consiste en una experiencia de tres meses en compañías líderes, que durará de enero a marzo de 2026. Entre las empresas preparadas para la oportunidad laboral se encuentran Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción.

Más de 7241 estudiantes participaron de las prácticas desde que fueron creadas hace 41 años y más de la mitad de los directivos de la compañía empezaron su carrera dentro de programas del Grupo destinados a los jóvenes.

A quién están destinadas las prácticas educativas de verano

Las búsquedas están orientadas a estudiantes que aprobaron al menos el 50% de la carrera en los destinos donde el Grupo Techint tienen operaciones: Buenos Aires, La Plata, Neuquén, Rosario, San Nicolás, Bahía Blanca y Salta. También requiere el 80% de avance en el resto de las localidades.

Buscan estudiantes de todo el país

El foco está puesto en estudiantes de Ingeniería Mecánica, Química, en Petróleo, Industrial, Electricista, Electrónica, Electromecánico, Ciencias Económicas, Comunicación, Higiene y Seguridad, Medio Ambiente, Recursos, IT y Sistemas.

Una vez que ingresan a las prácticas, integrarán equipos de trabajo para realizar proyectos específicos y, de esa forma, poner en práctica sus conocimientos teóricos. A través de esta oportunidad laboral, se busca que los jóvenes adquieran nuevos conocimientos y enfrenten los desafíos de ser resolutivos, flexibles y creativos.

Sofía Salaz, Talent Attraction manager del Grupo Techint, sostuvo que desde la empresa apuestan “al talento joven”. “Buscamos jóvenes con actitud, compromiso y ganas de aprender, que se destaquen por su profesionalismo, capacidad de trabajo en equipo y una mirada integral del negocio. Valoramos especialmente aquellas competencias que hacen la diferencia en un entorno industrial global: liderazgo, flexibilidad y respeto por la diversidad”, comentó.

Los proyectos del equipo del Grupo Techint están ligados al desarrollo energético y productivo de la Argentina, que incluye la transición energética, la producción de acero con menor huella de carbono, el desarrollo de Vaca Muerta y la construcción de grandes obras de infraestructura como gasoductos, centrales térmicas o parques eólicos.

Techint Gentileza

Aquellos interesados pueden postularse en el sitio web careers.techint.com y buscar aquellas posiciones con la palabra clave “PEV”. Luego, deberán seleccionar la localidad que les resulte conveniente. Si el perfil coincide con los requisitos, el postulante será contactado para seguir el proceso de selección. También puede contactarse a través de dirhuatracciondetalento@techint.net.

El Grupo Techint está presente en 19 países y se compone principalmente por Tenaris -líder en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial-, Ternium -fabricante líder de productos terminados de acero en América Latina-, Tecpetrol -que actúa en actividades de exploración y producción de petróleo y gas en el sector de la energía en América Latina- y Techint Ingeniería y Construcción -que provee servicios de Ingeniería, Suministros y Construcción para proyectos complejos de forma internacional.

Fechas de la gira