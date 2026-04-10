Los astronautas del Artemis II, tras sobrevolar el lado oculto de la Luna: “Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás”

A tan solo horas de su aterrizaje en la Tierra, los tripulantes de la cápsula Orión relataron el hito sin precedentes que vivieron; “Realmente difícil de describir” sostuvo el piloto
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Luego de 10 días desde que despegaron, la misión de Artemis II llega a su fin este viernes 10 de abril y la tripulación aterrizará en la Tierra durante la noche. Los cuatro astronautas que participaron de este hecho histórico relataron sus experiencias y vivencias durante el viaje como algo “Realmente difícil de describir”.
Durante el viaje, la tripulación abordo de la cápsula Orión, solo perdió contacto con la Tierra durante 40 minutos, algo que era de esperar según los científicos. Sin embargo, durante los comunicaciones con la Tierra, los astronautas destacaron lo que observaron el día lunes, cuando se convirtieron en los primeros seres humanos en 50 años en ver la cara oculta de la Luna.
Hasta el momento, sondas espaciales de China e India ya habían logrado explorar este lado oculto de la Luna, pero no lograron capturar imágenes. Gracias a Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch Jeremy Hansen, esta ubicación de la luna fue capturada en imágenes para ser analizado posteriormente.
El comandante Wiseman sostuvo: “Es simplemente indescriptible. Por más que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen”.
“Es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos, voy a tener que inventar algunos nuevos, no hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana”, sumó.
Ante la repercusión de esta misión a nivel mundial, el mandatario estadounidense se puso en contacto con los tripulantes de la nave y los felicitó por lo logrado. Además les preguntó sobre sus vivencias en el espacio y el comandante expresó: “Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera el programa Apolo, y eso fue asombroso para nosotros”.
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