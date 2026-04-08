Misión Artemis II: cuándo y cómo regresará la cápsula Orión a la Tierra
Los cuatro astronautas completaron la primera etapa del trayecto y dieron la vuelta a la órbita lunar; ahora empezó el viaje a casa
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Tras orbitar la Luna y conocer su lado oculto, la nave espacial Orión y la tripulación de la misión Artemis II ya emprendieron el regreso a la Tierra. En su octavo día de travesía, los cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, empezaron con las tareas operativas y se preparan para un descenso próximo.
Cuándo y cómo vuelve la nave Orión a la Tierra
De acuerdo a la información brindada por la NASA, la nave tiene previsto el amerizaje (splashdown) a las 20:07 (17:07 PDT) del viernes 10 de abril, frente a la costa de San Diego (serían las 21 horas de Argentina). La agencia seguirá informando sobre el amerizaje durante la sesión informativa diaria de la misión. La sesión informativa del miércoles será a las 17:00 y podrá verse en la cobertura 24/7 de la agencia espacial estadounidense en su canal de YouTube.
La tripulación con Reid Wiseman al mando tuvo una trayectoria exitosa en su recorrida por la cara oculta de la Luna. Según la NASA, se identificaron “nuevos y pequeños cráteres y manchas brillantes”.
Orión se encuentra, de acuerdo a los últimos datos, a 322.315,40 km de distancia de la Tierra y a 134.458,75 km de la Luna. En su trayecto a nuestro planeta, la tripulación “guiará la nave espacial hasta que apunte de cola al Sol”. “La prueba recopilará más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control. Al pilotar manualmente la cápsula hasta que apunte de cola al Sol, la tripulación podrá gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía”, señalaron.
De cuánto tiempo es la misión Artemis II de la NASA
La misión despegó el 1 de abril y se extenderá durante 10 días en un viaje que tuvo como objetivo aproximarse a la órbita de la Luna, recorrerla y regresar. Todo ello se hizo de manera tripulada, a diferencia de Artemis I. Esta prueba permitirá alunizar dentro de los próximos dos años, acorde a las previsiones de la agencia espacial.
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