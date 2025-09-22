ABC pone fin a la suspensión y Jimmy Kimmel regresará este martes a la pantalla

NUEVA YORK.- La cadena ABC restablecerá el programa nocturno de Jimmy Kimmel tras que fuera dado de baja en medio de las críticas por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, dijeron este lunes ejecutivos de la cadena.

“Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, tomamos la decisión de regresar el programa el martes (23 de septiembre)”, afirmó un comunicado de la cadena.

Esta combinación de fotos muestra a celebridades. Arriba, de izquierda a derecha: Ben Affleck, Jennifer Aniston, Robert De Niro, Selena Gomez y Tom Hanks. Abajo, de izquierda a derecha: Nathan Lane, Lin-Manuel Miranda, Florence Pugh, Meryl Streep y Kerry Washington. (Foto: AP) AP

ABC había suspendido a Kimmel indefinidamente después de los comentarios que hizo en un monólogo sobre Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre. Kimmel había expresado que “muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk” y que “la pandilla MAGA” estaba “intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo diferente a uno de ellos”.

En rol de maestro de ceremonias, Jimmy Kimmel habla en los Oscar en Los Angeles el 4 de marzo de 2018. Kimmel volvería como anfitrión para los Oscar el 12 de marzo de 2023. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo) Chris Pizzello - Invision

El presentador también cuestionó la reacción del presidente Donald Trump ante la muerte de su amigo. Comentó la decisión de izar a media asta las banderas de la Casa Blanca y se refirió a las declaraciones del mandatario. “Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien considera amigo. Así es como un niño de 4 años llora la muerte de un pez dorado”, dijo.

Las declaraciones de Jimmy Kimmel sobre la utilización política del asesinato de Charlie Kirk

Las palabras de Kimmel recibieron la calificación de “ofensivas e insensibles” por parte de Andrew Alford, presidente de Nexstar. Esta empresa, propietaria de 32 estaciones afiliadas a ABC, anunció primero que dejaría de transmitir el programa. Horas después, la cadena principal, propiedad de Disney, replicó la medida.

Quién es Jimmy Kimmel

Kimmel es el anfitrión de “Jimmy Kimmel Live!” en ABC desde 2003 y ha sido una figura destacada en la televisión y la comedia durante aún más tiempo.

La reacción a los comentarios de Kimmel sobre Kirk fue rápida. Además de las reacciones de Nexstar y Sinclair, dos de los mayores propietarios de televisoras afiliadas a ABC, también se expresaron varios compañeros comediantes, que salieron en su defensa.

Oscar Villanueva sostiene un cartel afuera del Centro de Entretenimiento El Capitán, donde se presenta el programa nocturno "Jimmy Kimmel Live!", el jueves 18 de septiembre de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Jae C. Hong) Jae C. Hong - AP

El presidente Donald Trump, uno de los objetivos frecuentes de Kimmel, publicó en las redes sociales que la suspensión de Kimmel era “una gran noticia para Estados Unidos”. También pidió que otros presentadores nocturnos fueran despedidos.

La respuesta de Donald Trump luego de que se levantara del aire el programa de Jimmy Kimmel

A Kimmel se le preguntó en una entrevista con Variety este verano pasado si le preocupaba que la administración tomara medidas contra los comediantes. Expresó su preocupación de que una represión podría estar en camino.

“Bueno, tendrías que ser ingenuo para no preocuparte un poco”, dijo. “Pero eso no puede cambiar lo que estás haciendo”.

La suspensión de Kimmel llegó en un momento en que Trump y su administración han perseguido amenazas, demandas y presión del gobierno federal para tratar de ejercer más control sobre la industria de los medios. Trump ha llegado a acuerdos con ABC y CBS en lo que respecta a su cobertura.

Nexstar, propietaria de 32 estaciones afiliadas, fue la primera en anunciar que dejaría de transmitir el programa

Trump también ha presentado demandas por difamación contra The Wall Street Journal y The New York Times. Y los republicanos en el Congreso retiraron la financiación federal de NPR y PBS.

Brendan Carr, el jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones, había emitido una advertencia antes de la suspensión de Kimmel que criticaba los comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Kirk.

“Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil”, dijo Carr. “Estas empresas pueden encontrar formas de cambiar su conducta, de tomar medidas, francamente, sobre Kimmel, o habrá más trabajo para la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones, por sus siglas en inglés) por delante”.

El contrato de Kimmel con la cadena propiedad de The Walt Disney Co. estaba programado para expirar en mayo de 2026.

La noticia del restablecimiento llegó cuando cientos de estrellas de Hollywood y Broadway, incluidos Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks y Meryl Streep, instaron a los estadounidenses a “luchar para defender y preservar nuestros derechos protegidos constitucionalmente” tras la suspensión de Jimmy Kimmel.

Más de 430 estrellas de cine, televisión y teatro, así como comediantes, directores y escritores, añadieron sus nombres a una carta abierta el lunes de la Unión Americana de Libertades Civiles que argumenta que es “un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación”.

Jimmy Kimmel en la celebración especial "The Heart of Rock and Roll" el 19 de abril de 2024, en Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo) Charles Sykes - Invision

Lo que dijo Jimmy Kimmel

En el monólogo que produjo la suspensión de su show, Kimmel abrió con las siguientes palabras:

“Gracias por unirse a nosotros desde Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de nuestra nación amargamente dividida, donde, como el resto del país, todavía estamos tratando de comprender el asesinato sin sentido del popular podcaster y activista conservador Charlie Kirk ayer, cuya muerte ha amplificado nuestra ira, nuestras diferencias”, dijo Kimmel. “He visto muchas respuestas extraordinariamente viles a esto desde ambos lados del espectro político. Algunas personas están alentando estas reacciones, que es algo que nunca entenderé”.

Y continuó: “Con todas estas cosas terribles sucediendo, se podría pensar que nuestro presidente al menos intentaría unirnos, pero no lo hizo. El presidente Obama sí. El presidente Biden lo hizo. Los presidentes Bush y Clinton lo hicieron”, dijo, mientras mostraba capturas de pantalla de las declaraciones de medios sociales de ex presidentes. “El presidente Trump no lo hizo. En cambio, culpó a los demócratas por su retórica”.

Agencia AP