Acuerdo en Medio Oriente: Hamas libera los rehenes israelíes, minuto a minuto
Tras dos años de guerra, Israel y el grupo terrorista avanzan en la liberación de rehenes bajo un histórico acuerdo de alto el fuego
Las claves
- La primera fase del acuerdo se anunció el pasado 8 de octubre, cuando se comunicó que Israel y Hamas habían aceptado un plan promovido por Donald Trump para la liberación de rehenes y el retiro de fuerzas israelíes en Gaza a una línea acordada,
- El pacto contempla la liberación de 48 rehenes que se mantenían cautivos desde el pasado 7 de octubre de 2023, de los cuales 20 están vivos, según los informes actuales. Israel, en tanto, acordó liberar cerca de 2000 prisioneros propalestinos, la mayoría de ellos de Gaza.
- El presidente de Estados Unidos realizará el lunes una visita de unas pocas horas a Israel y después copresidirá junto con el mandatario egipcio Abdel Fatah al Sisi la cumbre para la paz en Gaza en el balneario de Sharm el Sheij, en Egipto.
Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, asistiría a la cumbre en Egipto
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, asistiría a la cumbre de Sharm el Sheij para ultimar un acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Gaza, según el medio estadounidense Axios.
Recuento de rehenes
Hamas terminó el recuento de los rehenes vivos en Gaza que serán liberados y los trasladó a tres lugares desde donde serán trasladados a Israel, según informó una fuente del grupo terrorista a la cadena qatarí Al-Jazeera.
La fuente añadió que funcionarios de Hamas se reunirán con la Cruz Roja hoy por la noche para acordar la logística de la entrega de los rehenes.
Cuándo llegará Trump a Israel
La llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a Israel está prevista para este lunes a las 9.20 (hora local; a las 3 de la madrugada hora argentina). Será su primera visita desde su regreso a la Casa Blanca en enero; la última vez fue en 2017, durante su primer viaje internacional como presidente del mandato anterior.
La visita relámpago del mandatario norteamericano comenzará con una breve ceremonia: Trump será recibido por el presidente israelí, Isaac Herzog; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su esposa, Sara; y el líder de la oposición, Yair Lapid.
Netanyahu dice que Israel logró "enormes victorias", pero que "la lucha no ha terminado"
Israel, en vilo por la inminente liberación de los rehenes
El grupo terrorista Hamas liberará este lunes a los rehenes que siguen cautivos en Gaza, lo que permitirá avanzar en el plan para un cese el fuego propuesto por Donald Trump, horas antes de que el mandatario estadounidense copresida una cumbre para la paz en Egipto.
El acuerdo de tregua entre Israel y Hamas, que entró en vigor el viernes, incluye canjear a los últimos rehenes -vivos y muertos- que quedan en Gaza por casi 2000 propalestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos “por motivos de seguridad nacional”.
Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, declaró que se espera que la liberación de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza se concrete temprano en la mañana del lunes.
