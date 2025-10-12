Acuerdo en Medio Oriente: Hamas libera los rehenes israelíes, minuto a minuto

Hamas terminó el recuento de los rehenes vivos en Gaza que serán liberados y los trasladó a tres lugares desde donde serán trasladados a Israel, según informó una fuente del grupo terrorista a la cadena qatarí Al-Jazeera.

La fuente añadió que funcionarios de Hamas se reunirán con la Cruz Roja hoy por la noche para acordar la logística de la entrega de los rehenes.