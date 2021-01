La aplicación Parler seria la elegida por Donald Trump luego del cierre de su cuenta Twitter. Fuente: Archivo

NUEVA YORK.- "Adiós Twitter, nos vemos en Parler", fue tendencia durante las primeras horas de la mañana del sábado. La red social Parler podría ser la elegida por Donald Trump para migrar, luego de la decisión de Twitter de cerrar su cuenta. Esta aplicación alternativa se convirtió en un lugar popular para los conservadores, tiene más de dos millones de usuarios activos diarios en octubre pasado.

Miles de seguidores de Trump decidieron masivamente abandonar esta mañana Twitter, luego que la red social suspendió definitivamente la cuenta @realDonaldTrump.

"Adiós Twitter. Tú no me querés, yo no te quiero a ti. ¡Estoy en Parler y espero que los patriotas se unan a mí!", se leía en las redes sociales momentos después de que la cuenta de Trump en Twitter fuera cancelada, el sitio web de Parler colapsó.

¿Qué es Parler?

Parler es una red social fundada en agosto de 2018 en Estados Unidos pero fue un tuit de la activista conservadora Candace Owens, en 2018, que despertó la atención de los usuarios y atrajo a 40,000 personas.

Parler fue elegida por varias personalidades republicanas, Fue fundada el 2018.

La red social fue la elegida por personalidades republicanas, incluido el exgerente de campaña de Donald Trump Brad Parscale, el senador de UtahMike Lee y el abogado de Donald Trump Rudy Giuliani y algunos que estaban excluidos de otras redes sociales como los activistas de extrema derecha y comentaristas Gavin McInnes, Laura Loomer y Milo Yiannopoulos.

La aplicación es considerada una alternativa a Twitter y se ha convertido en un refugio de personalidades de la extrema derecha que alegan haber sido censurados por otras plataformas.

La página oficial de Parler asegura que "protege los derechos y la privacidad de los miembros de nuestra comunidad. Parler está aquí para ayudar a las personas con diferentes experiencias de vida y de todos los ámbitos de la vida a comunicarse en una plataforma que los trate como iguales".

Google anunció el viernes que había retirado la aplicación Parler de su tienda online por permitir "contenido escandaloso" que podría incitar a la violencia como la vista esta semana en el Capitolio de Estados Unidos.

"Estamos al tanto de las continuadas publicaciones en la app Parler que busca incitar a la violencia en curso en Estados Unidos. A la luz de la amenaza urgente de seguridad pública en curso, estamos suspendiendo la app de la Play Store hasta que aborde estos asuntos ", dijo Google en respuesta a una pregunta de la AFP.

Según medios, Apple ha advertido a Parler que la aplicación podría ser eliminada de su App Store si no toma medidas para prevenir que sus usuarios planifiquen actividades violentas en su plataforma.

Denuncian que Parler y otros sitios similares han sido escenarios de declaraciones racistas y antisemitas y atraen a grupos que han sido expulsados de otras plataformas por publicar mensajes de odio o promover violencia.

Gab, es una red social que se presenta como una "alternativa a Twitter". Fuente: Archivo

Otra red social que podría utilizar Donald Trump es Gab

Gab asegura que "abandera el discurso libre". Gab atrajo la migración de usuarios que habían sido expulsados de otras redes sociales, la aplicación tenía 800.000 usuarios en noviembre de 2018.

