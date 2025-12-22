Levantan un informe de 60 Minutes sobre deportaciones de Trump a la “brutal” cárcel de El Salvador y su autora denuncia motivos políticos

En una decisión que desató duras críticas incluso desde dentro de la propia redacción, CBS News retiró de manera abrupta un segmento del episodio dominical de 60 Minutes que iba a relatar las historias de hombres venezolanos deportados por la administración Trump a lo que el programa describía como una prisión “brutal” en El Salvador.

La cadena anunció el cambio apenas tres horas antes de la emisión, una modificación de último momento poco habitual. Según CBS News, la decisión se tomó después de que Bari Weiss, la nueva editora en jefe, solicitara numerosos cambios al informe. En un comunicado, la empresa indicó que el segmento se emitirá en una fecha posterior y que “necesitaba más trabajo de reporte”.

La explicación fue rechazada por Sharyn Alfonsi, la veterana corresponsal de 60 Minutes que realizó el informe. En una nota privada enviada el domingo a colegas de CBS, acusó a la cadena de haber retirado el segmento por razones “políticas”.

El Centro de Detención Contra el Terrorismo (Cecot) se encuentra en Tecoluca, El Salvador

“Nuestra historia fue revisada cinco veces y aprobada tanto por los abogados de CBS como por el área de Estándares y Prácticas”, escribió Alfonsi en la nota, cuya copia fue obtenida por The New York Times. “Es fácticamente correcta. A mi juicio, retirarla ahora, después de haber superado todos los controles internos rigurosos, no es una decisión editorial, sino política”.

Weiss defendió su postura en una declaración difundida el domingo por la noche. Allí sostuvo que su función es garantizar que todas las historias publicadas alcancen el mayor nivel posible. “Retener historias que no están listas por la razón que sea —por ejemplo, porque carecen de contexto suficiente o porque les faltan voces clave— ocurre todos los días en todas las redacciones. Espero con interés poder emitir este importante informe cuando esté listo”, afirmó.

Los inusuales acontecimientos del domingo volvieron a colocar a 60 Minutes en el centro de una controversia tanto mediática como política. Weiss fue designada editora en jefe en octubre, después de que David Ellison, propietario de la empresa matriz de CBS, Paramount Skydance, adquiriera su sitio independiente de noticias y opinión, The Free Press.

Bari Weiss, la nueva editora en jefe

La compra de Paramount por parte de Ellison, concretada a comienzos de este año, fue aprobada por la administración Trump luego de que la compañía pagara 16 millones de dólares para resolver una demanda que el presidente había presentado contra 60 Minutes. En paralelo, Ellison impulsa una oferta hostil para superar a Netflix y adquirir el gigante mediático Warner Bros. Discovery, una operación para la que ha buscado el respaldo de Trump. Sin embargo, el presidente ha utilizado episodios recientes del programa para expresar su descontento con la gestión de Ellison al frente de CBS.

“Para quienes creen que tengo una relación cercana con los nuevos dueños de CBS, por favor entiendan que 60 Minutes me ha tratado mucho peor desde la llamada ‘toma de control’ que antes”, escribió Trump la semana pasada en Truth Social.

El segmento retirado se centraba en hombres venezolanos enviados por la administración Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión tristemente célebre de El Salvador. En un comunicado difundido el viernes para promocionar el informe, CBS News señaló que Alfonsi había entrevistado a varios hombres ya liberados, “quienes describen las condiciones brutales y tortuosas que soportaron”.

David Ellison y Larry Ellison

Según tres personas familiarizadas con las discusiones internas, Weiss vio el segmento por primera vez el jueves y, entre viernes y sábado, planteó numerosas objeciones a los productores de 60 Minutes, además de solicitar que se incorporara una cantidad significativa de nuevo material.

Una de sus sugerencias fue incluir una entrevista reciente con Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria restrictiva de Trump, o con otro funcionario de alto rango de la administración, indicaron dos de esas fuentes. Weiss incluso facilitó al equipo del programa los datos de contacto de Miller. Además, cuestionó el uso del término “migrantes” para describir a los hombres venezolanos deportados, al señalar que se encontraban en Estados Unidos de manera ilegal.

En su nota, Alfonsi aseguró que su equipo había solicitado comentarios a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional. “Si la negativa de una administración a participar se convierte en una razón válida para levantar una historia, les hemos entregado, en los hechos, un ‘interruptor de apagado’ para cualquier cobertura que les resulte incómoda”, escribió.

Las imágenes de los presos enviados al Cecot desde EE.UU. dieron la vuelta al mundo.

“Hemos estado promocionando esta historia en redes sociales durante días”, añadió. “Nuestros televidentes la están esperando. Cuando no salga al aire sin una explicación creíble, el público identificará correctamente esto como censura corporativa. Estamos intercambiando 50 años de reputación de ‘estándar de oro’ por una sola semana de tranquilidad política”.

“Me importa demasiado este programa como para verlo desmantelado sin dar pelea”, concluyó.

Consultada el domingo por la noche, Alfonsi se limitó a responder: “Remito todas las preguntas a Bari Weiss”.