A partir del 26 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) iniciará la implementación de una nueva normativa que obliga a la toma de fotografías y datos biométricos de todos los extranjeros que ingresen o abandonen el país.

La medida, publicada recientemente en el Registro Federal, se aplicará en todos los puntos de control fronterizo, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima. El objetivo central de esta disposición es integrar un sistema de verificación que compare la identidad de los viajeros al momento de su llegada con la de su partida, reforzando así los protocolos de seguridad nacional.

La directriz establece un cambio significativo en el control fronterizo, ya que elimina excepciones previas y abarca a la totalidad de los no ciudadanos. Esto incluye a titulares de visas de turista, residentes temporales, trabajadores temporales, así como a menores de edad y adultos mayores.

Este 26 de diciembre Estados Unidos implementará un nuevo control para viajeros que entren y salgan del país CBP

El proceso consistirá en la captura de fotografías para todos los viajeros y la recolección de huellas dactilares y rasgos faciales en casos específicos. Hasta ahora, la recolección de biometría se centraba principalmente en los procesos de entrada; sin embargo, la nueva regla extiende esta vigilancia de manera obligatoria al momento en que el extranjero abandona el territorio estadounidense.

El Gobierno de Estados Unidos justificó la implementación de este sistema integrado como una herramienta necesaria para mitigar diversas amenazas a la seguridad. Según el DHS, la base de datos permitirá:

Combatir el terrorismo y el uso de documentos de viaje fraudulentos.

Identificar con precisión los casos de sobrestadía (visitantes que permanecen más tiempo del permitido).

Corregir información incorrecta o incompleta en los registros de viaje.

Confirmar de manera concreta la identidad de quienes solicitan admisión al país.

Expertos en el área señalaron la necesidad de una supervisión jurídica activa ante este nuevo paradigma de vigilancia. Entre las principales inquietudes destacan la temporalidad en la conservación de los datos personales, los mecanismos para aclarar malentendidos de identidad y la importancia de asegurar salvaguardias constitucionales para que el proceso no interfiera con los viajes legales.