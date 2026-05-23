Advierten por el avance del ébola en África: caos y ataques en hospitales del Congo

BUNIA.-La República Democrática del Congo (RDC) enfrenta un brote de ébola que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado emergencia de salud pública de importancia internacional y que desató el caos en el país, donde se reportaron la mayoría de las muertes y de casos sospechados.

La respuesta tardía al brote de ébola en la República Democrática del Congo ha provocado una serie de ataques en hospitales y choques con las familias, luego que las autoridades anunciaran la restricción de funerales y todo tipo de ritos, a fines de frenar la propagación del virus.

Hay cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas en la RDC, un país de unos 100 millones de habitantes donde la epidemia “se propaga rápidamente”, alertó el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Alarma en la región

Pero la epidemia de ébola deja a 10 países africanos bajo amenaza, según indicó este sábado la Agencia Sanitaria de la Unión Africana (África CDC).

“Tenemos diez países en riesgo” de verse afectados, afirmó el presidente de la agencia sanitaria, Jean Kaseya, durante una conferencia de prensa.

Esos países son Sudán del Sur, Ruanda, Kenia, Tanzania, Etiopía, Congo, Burundi, Angola, la República Centroafricana y Zambia, explicó el especialista.

Personal médico con equipo de protección individual (EPI) transporta desinfectante en el hospital de Rwampara el 21 de mayo de 2026. Según la OMS, el último brote en la República Democrática del Congo (RDC), el decimoséptimo que afecta a este vasto país de África central con más de 100 millones de habitantes, ya se sospecha que ha causado 139 muertes de entre casi 600 casos probables. SEROS MUYISA - AFP

Qué es el ébola

El ébola es un virus extremadamente letal, que se transmite por contacto físico prolongado. Es la decimo séptima epidemia declarada en este país.El viernes, la agencia de salud de la ONU elevó el nivel de riesgo epidémico de “alto” a “muy alto” a nivel nacional y regional, el más elevado, aunque sigue siendo bajo a escala mundial.

Como no existe vacuna ni tratamiento contra la cepa Bundibugyo del virus, responsable del brote actual, los esfuerzos para frenar su propagación se basan principalmente en el respeto de las medidas de protección y en la detección rápida de los casos.

Restricciones

Bajo este contexto es que las autoridades sanitarias del noreste del Congo prohibieron el viernes los velorios y las reuniones de más de 50 personas en un esfuerzo por frenar la propagación del virus.

Los cuerpos de quienes mueren por la enfermedad son muy contagiosos y pueden provocar una mayor propagación cuando las personas los preparan para el entierro y se reúnen para los funerales. La peligrosa labor de enterrar a presuntas víctimas está siendo gestionada, siempre que es posible, por las autoridades, lo que puede generar protestas de familiares y amigos.

El sábado se realizó un entierro comunitario para pacientes de ébola en Rwampara bajo estrictas medidas de seguridad, mientras las tensiones entre los trabajadores de salud y la comunidad local seguían siendo elevadas, indicó David Basima, jefe de equipo de la Cruz Roja que supervisa los entierros.

Personal médico con equipo de protección individual (EPI) traslada a un paciente en camilla en el hospital de Rwampara el 21 de mayo de 2026 SEROS MUYISA - AFP

Ataques a hospitales

Residentes enfurecidos de una localidad situada en el epicentro del brote de ébola, al este del Congo atacaron e incendiaron una carpa que formaba parte de un centro de salud donde se trata a personas por el virus, informó el personal del lugar el sábado. Se trata del segundo ataque de este tipo en la región ocurrido en una semana.

Nadie resultó herido en el ataque, según los reportes iniciales, pero cuando los pacientes salieron corriendo para escapar del fuego, 18 personas con sospecha de infección por ébola abandonaron el centro y ahora se desconoce su paradero, señaló el director de un hospital local.

Los residentes enfurecidos llegaron la noche del viernes a la clínica ubicada en la localidad de Mongbwalu y prendieron fuego a una carpa instalada para casos sospechosos y confirmados de ébola por el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras, declaró a The Associated Press el doctor Richard Lokudi, director del hospital de Mongbwalu.

“Condenamos enérgicamente este acto, ya que causó pánico entre el personal y también provocó la fuga de 18 casos sospechosos hacia la comunidad”, manifestó.

Otro centro de tratamiento, situado en la localidad de Rwampara, fue incendiado el jueves después de que se prohibiera a familiares que recogieran el cuerpo de un habitante de la localidad que presuntamente había muerto de ébola.

Agencias AP, AFP y Reuters