Al menos 36 personas murieron por una estampida que se produjo en un acto político en la India

Al menos 36 personas murieron este sábado en la India tras producirse una estampida durante un masivo acto electoral, en las calles del estado sureño de Tamil Nadu, según informaron medios locales. El trágico accidente ocurrió mientras el dirigente Vijay, un actor convertido en político, brindaba un discurso desde un escenario montado arriba de un camión, como parte de su campaña.

“Me entristece profundamente saber que hasta ahora 36 personas, incluyendo ocho niños y 16 mujeres, han muerto”, informó por redes sociales M.K. Stalin, ministro jefe de Tamil Nadu, donde se produjo el incidente.

Previamente, el legislador V. Senthilbalaji había comunicado un balance de 31 fallecidos y 58 heridos, que debieron ser trasladados al hospital.

Feroz estampida en un acto político en India

Vijay, conocido únicamente por su nombre de pila, había tomado la palabra ante la multitud cuando estalló el caos en el mitin. Según el diario The Hindustan Times, la estampida se produjo porque una parte de la muchedumbre, ansiosa por ver al dirigente político, se abalanzó hacia las vallas de contención instaladas en las calles.

El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el incidente de “profundamente triste” en un mensaje dirigido a las familias y seres queridos de las víctimas, difundido en redes sociales.

Over 30 people died after collapsing during a rally addressed by #TVK president and actor #Vijay in Karur on Saturday (September 27, 2025) in Tamil Nadu, according to hospital authorities. Follow live updates here: https://t.co/4nx4NCTH9f #stampede pic.twitter.com/z9MRUmpRd6 — The Hindu (@the_hindu) September 27, 2025

Lamentablemente, episodios como este son frecuentes en India, en eventos masivos como fiestas religiosas, que suelen ser mal gestionados en materia de seguridad.

El pasado enero, 30 personas murieron y otras tantas resultaron heridas en una estampida ocurrida durante la fiesta religiosa de Kumbh Mela. Y en julio del pasado año, 121 murieron en el estado norteño de Uttar Pradesh, durante un encuentro religioso.

The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025

Otro antecedente

A ello se le suma que en junio de este año más de 11 personas murieron y por lo menos 50 resultaron heridas en una estampida afuera de un estadio de cricket en el estado de Karnataka, en el sur de la India.

Feroz estampida en un acto político en India

El incidente ocurrió alrededor de las 16.45 (hora local) cuando miles de aficionados al cricket se reunieron fuera del Estadio M. Chinnaswamy en la ciudad de Bengaluru para celebrar a los ganadores de la Indian Premier League, que es el torneo de críquet T20 más popular del mundo. La estampida se produjo cuando cientos de personas intentaron entrar al estadio por una puerta cerca del Parque Cubbon.