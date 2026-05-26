La alianza Quad se reactiva con una agenda de seguridad para reforzar su peso frente a China

NUEVA DELHI.– Los cancilleres del Quad, la alianza estratégica integrada por Estados Unidos, la India, Australia y Japón, concretaron este martes en Nueva Delhi la reactivación oficial del foro con una agenda centrada en seguridad marítima, minerales críticos e infraestructura regional. El movimiento busca reforzar la presencia del bloque en el Indopacífico en un momento de creciente influencia china, un factor que despierta recelos cada vez más visibles entre los cuatro socios.

La reunión tuvo además una carga política particular. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, encabezó la delegación estadounidense apenas diez días después de la visita oficial de Donald Trump a Pekín, donde el mandatario republicano habló con entusiasmo de un posible “G2” entre las dos mayores potencias del mundo. Esa fórmula, interpretada por varios aliados como una señal de eventual entendimiento directo entre Washington y Pekín por encima del resto, había generado inquietud en la región. Frente a ese temor a quedar relegados, el Quad buscó enviar un mensaje de cohesión y ratificó que sus miembros comparten valores democráticos, prioridades de seguridad y objetivos económicos alineados.

El secretario de Estado Marco Rubio conversa con el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, tras una reunión ministerial del Quad en la Casa Hyderabad en Nueva Delhi Manish Swarup - AP

En el plano operativo, Rubio destacó dos iniciativas de seguridad marítima. La primera integrará capacidades de vigilancia entre los socios, mientras que la segunda proveerá información en tiempo real al tráfico comercial regional. La ministra australiana de Relaciones Exteriores, Penny Wong, confirmó además el apoyo directo al desarrollo portuario en Fiyi, un primer hito de infraestructura del bloque en una zona del Pacífico Sur donde China redobló sus esfuerzos en los últimos años.

La agenda económica ocupó otro lugar central. Los participantes acordaron movilizar 20.000 millones de dólares, con fondos públicos y privados, para reformar las cadenas de suministro y garantizar el acceso a minerales críticos, un rubro estratégico en el que la dependencia de proveedores vinculados a Pekín es motivo de preocupación creciente. En ese marco, la India y Estados Unidos sellaron un acuerdo bilateral para fortalecer la cooperación técnica en el sector.

La seguridad energética también formó parte de las deliberaciones. El grupo presentó una iniciativa para reforzar las cadenas regionales de suministro de combustible, y Rubio anticipó la realización de un foro específico antes de fin de año. El tema adquirió especial relevancia por la crisis con Irán y el bloqueo de envíos en el Estrecho de Ormuz. Wong subrayó la importancia de la libertad de navegación y rechazó el cobro de peajes en esas aguas, una señal de que el Quad busca proyectar su agenda más allá del Pacífico y vincularla con las grandes rutas comerciales globales.

La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, junto a su par indio, S. Jaishankar, antes de la reunión ministerial del Quad en Hyderabad House, Nueva Delhi Julia Demaree Nikhinson - Pool AP

La declaración conjunta reflejó una “profunda preocupación” por la situación en los mares de China Oriental y Meridional, dos escenarios donde Pekín mantiene disputas territoriales con varios países de la región. Los socios reiteraron su oposición a cualquier acción unilateral basada en la fuerza o la coacción. Para el Quad, la defensa de la paz y la estabilidad regional se volvió un punto innegociable frente a maniobras que, según sus miembros, amenazan el equilibrio de poder en una de las zonas más sensibles del tablero internacional.

Desde Pekín, la respuesta diplomática no se hizo esperar. La vocera de la Cancillería china, Mao Ning, afirmó que la cooperación regional no debe apuntar contra terceros países. China sostiene que su política militar es defensiva y acusa al Quad de promover “pequeños grupos exclusivos” que socavan la confianza mutua. Para las autoridades chinas, este tipo de alianzas forma parte de una estrategia de contención económica y política frente a su ascenso global.

La administración Trump, en tanto, busca imprimirle al bloque un cambio de ritmo y de estilo respecto de la etapa anterior. Mientras que Joe Biden privilegió las cumbres de líderes como señal política, Rubio sostuvo que la prioridad actual son los resultados concretos por encima de las reuniones protocolares. Aun así, funcionarios de los cuatro países ya trabajan en una cumbre de mandatarios para los próximos meses, después de que el encuentro del año pasado sufriera demoras por tensiones comerciales y desacuerdos sobre aranceles.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, la India y Japón, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una reunión ministerial del Quad en Hyderabad House, en Nueva Delhi Manish Swarup - AP

El ministro indio de Relaciones Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, calificó el diálogo como un ejercicio de “alto valor” y sostuvo que, a medida que crezca la actividad económica en el Indopacífico, también aumentarán las responsabilidades del Quad. El compromiso final de las cuatro naciones apunta a sostener una región libre y abierta, con intereses alineados frente a un escenario internacional marcado por nuevas amenazas, rivalidades más duras y una competencia cada vez más explícita por la influencia en Asia.

Agencias AP y AFP