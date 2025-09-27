Un abuelo y sus dos nietos de 7 y 10 años murieron en un incendio en Córdoba

Un abuelo y sus dos nietos de 7 y 10 años murieron luego de que su casa se incendiara durante la madrugada de este sábado en Córdoba. La esposa del hombre logró escapar con otros tres niños. Aunque por el momento se desconocen las causas del siniestro, investigan si fue intencional.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la casa ubicada en las calles Fray Mamerto Esquiú y Buchard, en el barrio Pueyrredón. El fuego se inició en una de las habitaciones y, luego, se habría expandido al resto de la vivienda, informaron los medios locales La Voz y El Doce TV. Fue allí que fallecieron un niño de 7 años, su hermana de 10 y el abuelo de 75.

La abuela y tres nietos lograron salir con vida

Al notar la presencia de fuego y humo en el hogar, la abuela de los niños alertó a los tres nietos que se encontraban junto a ella, y lograron escapar del lugar. Los vecinos de la zona se vieron conmocionados por lo ocurrido y, al ver el fuego, llamaron al 911.

Los Bomberos llegaron rápido y apagaron las llamas. Luego, arribaron los efectivos policiales y de servicios de emergencia para asistir a los heridos y constatar el fallecimiento de las tres víctimas. La mujer y los tres niños que sobrevivieron resultaron ilesos. Aun así, fueron atendidos por el personal de salud debido a que se encontraban visiblemente afectados por la tragedia.

Los efectivos también se encargan de investigar qué fue lo que ocasionó el incendio. Es bajo órdenes de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 3, a cargo de Silvana Fernández. Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas.

Los Bomberos investigan que el foco ígneo se haya iniciado por fallas eléctricas o el uso de calefactores, reportó Telefé Córdoba. Sin embargo, se considera la posibilidad de que el incendio haya sido intencional. Según el medio local La Voz, los abuelos tenían la guarda de los niños y, previamente, se habrían peleado con los padres de los chicos.

La vivienda sufrió graves daños materiales que se notaron en el interior y exterior de la casa.

