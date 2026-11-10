Eisenkot acelera las negociaciones para formar gobierno y desplazar a Netanyahu en Israel

JERUSALÉN.– El dirigente centrista Gadi Eisenkot se comprometió este martes a formar un gobierno de emergencia nacional “lo antes posible” para desplazar del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu, en el inicio de una nueva legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria y las negociaciones para conseguir una mayoría en la Knesset, donde los partidos ultraortodoxos podrían tener un papel decisivo.

“Me comprometo a formar un gobierno de emergencia nacional lo antes posible”, declaró Eisenkot al llegar al Parlamento, poco antes de la primera sesión de la nueva legislatura, en la que los diputados electos prestaron juramento.

El bloque encabezado por Netanyahu obtuvo 53 de los 120 escaños, mientras que las formaciones opositoras que respaldan a Eisenkot sumaron 48. Los partidos árabes consiguieron 19 bancas, una cifra récord que podría resultar determinante para desplazar al actual primer ministro, aunque su eventual respaldo a una coalición opositora plantea diferencias dentro de ese espacio.

En un primer paso para organizar una eventual administración, Eisenkot anunció un acuerdo con sus principales aliados del Bloque del Cambio y la Reparación: Naftali Bennett, Yair Golan, Avigdor Liberman y Yair Lapid, para distribuir los principales cargos de la nueva Knesset y avanzar en la conformación de una estructura parlamentaria propia.

Los candidatos de Eisenkot para la Knesset

Según detalló en un mensaje publicado en la red social X, Matan Kahana, exministro y dirigente del partido Yashar de Eisenkot, fue propuesto para presidir el Parlamento, mientras que Roi Folkman, también de esa formación, encabezará la Comisión de Reglamento, responsable de organizar el funcionamiento legislativo y distribuir las comisiones permanentes.

El exministro de Defensa y líder de Israel Beitenu, Avigdor Liberman, fue designado candidato para presidir la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad, mientras que Liran Avishar Ben-Horin, del partido Beyachad, de Bennett y Lapid, fue propuesta para dirigir la Comisión de Finanzas.

Bennett anuncia su apoyo a Eisenkot

Por su parte, el ex primer ministro Naftali Bennett aseguró que el bloque opositor cuenta con las herramientas necesarias para conformar un nuevo gobierno, pero advirtió sobre la urgencia de avanzar en las negociaciones. “No hay tiempo. Incluso en estos momentos, nuestros reservistas en todas las fronteras del país claman por un relevo”, afirmó.

Bennett dijo que está haciendo todo lo posible para ayudar a Eisenkot a formar un “gobierno sionista de reparación” lo antes posible, con el objetivo de impulsar una “revolución de los servidores” y comenzar, según sus palabras, a reparar el Estado de Israel.

Eisenkot precisó que las composiciones de las comisiones serán discutidas durante esta semana en el marco de las deliberaciones de la Comisión de Reglamento y luego sometidas a aprobación del pleno el próximo miércoles. También anticipó un acuerdo para crear comisiones especiales, cuyos detalles serán anunciados por separado.

La disputa por los ultraortodoxos

Uno de los principales interrogantes para la formación del próximo gobierno es la posición de los partidos ultraortodoxos, que hasta ahora integraban la coalición de Netanyahu y comenzaron a mostrar diferencias sobre sus condiciones para participar en una nueva alianza.

Shas, que cuenta con seis diputados, ratificó su respaldo al primer ministro y negó estar negociando con otros sectores. En un comunicado, afirmó que su consejo rabínico instruyó a los legisladores a recomendar a Netanyahu para continuar en el cargo, después de que se comprometiera a aprobar una ley que regule las exenciones del servicio militar obligatorio para los estudiantes de las escuelas religiosas judías, conocidas como yeshivás.

El líder del partido Judaísmo Torah Unido, Yaakov Asher

La posición de Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), que tiene siete escaños, es menos definida. Su dirigente, Yaakov Asher, aseguró que la formación no se sumará a ninguna coalición que no garantice sus principales demandas: mantener las exenciones militares para los estudiantes religiosos, preservar la financiación pública de las escuelas ultraortodoxas y sostener las normas religiosas que regulan distintos aspectos de la vida pública, entre ellas las restricciones comerciales durante el Shabat.

Sin embargo, el diputado de UTJ Yitzhak Goldknopf confirmó que existen contactos preliminares con el equipo de Eisenkot. “Eisenkot sabe lo que queremos. Ha habido contactos preliminares y hay margen para la negociación”, declaró al Canal 12 de la televisión israelí. También reconoció que Netanyahu mantiene conversaciones con su partido.

Entre las primeras iniciativas que la oposición pretende impulsar figura la creación de una comisión independiente de investigación sobre los fallos de seguridad que permitieron el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1200 muertos y desencadenó la guerra en Gaza. Eisenkot prometió durante la campaña electoral establecer ese organismo para determinar las responsabilidades políticas y militares por los errores que posibilitaron el ataque, incluidas las eventuales negligencias de Netanyahu y de su gobierno.

Agencias AFP y Reuters y diario The Washington Post