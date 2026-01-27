Alerta en Sicilia: por deslizamientos, un pueblo quedó al borde de un barranco y advierten que se derrumbarán varias casas

NISCEMI, Italia.– Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones mantiene en vilo a la ciudad siciliana de Niscemi, donde unas 1500 personas debieron ser evacuadas luego de que una violenta tormenta provocara el colapso de una extensa ladera y dejara viviendas peligrosamente al borde de un acantilado. Las autoridades locales advirtieron que el fenómeno sigue activo y que el centro histórico del pueblo podría verse seriamente comprometido.

“La situación es grave”, alertó el alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, en un video difundido en redes sociales, en el que pidió a los residentes fuera de las zonas acordonadas que permanezcan en sus casas y no subestimen el riesgo. “No quiero que nadie tome este suceso a la ligera. Afortunadamente no hubo heridos, solo daños en viviendas”, señaló.

Impactantes imágenes de los deslizamientos en Niscemi, Sicilia, Italia

El deslizamiento comenzó a mostrar señales de movimiento el domingo y derivó en un frente de unos cuatro kilómetros de extensión. Desde entonces, el abismo no dejó de ensancharse, lo que incrementa el temor a nuevos derrumbes. Imágenes aéreas y videos difundidos por medios italianos muestran casas literalmente colgadas del borde, con parte de sus estructuras sobresaliendo al vacío, e incluso un auto detenido con la trompa suspendida en el aire.

Salvatore Cocina, director general de la Protección Civil de Sicilia, advirtió que “todas las casas en un radio de entre 50 y 70 metros se derrumbarán”, mientras que el jefe nacional de Protección Civil, Fabio Ciciliano, fue aún más contundente: “Seamos claros: hay viviendas que son inhabitables”. Según explicó, los residentes de las zonas más afectadas deberán ser reubicados de manera permanente.

Un tramo de acantilado de Niscemi de cuatro kilómetros se desmoronó tras las fuertes lluvias

Las escuelas permanecieron cerradas y una de las principales carreteras que conecta Niscemi con la ciudad costera de Gela fue clausurada por precaución. La localidad, de unos 25.000 habitantes, se asienta sobre una meseta que, de acuerdo con los técnicos, se está deslizando gradualmente hacia la llanura inferior. Muchos evacuados se refugiaron con familiares, pero varios cientos pasaron las últimas noches en un estadio deportivo habilitado como centro de refugiados.

Desplazamiento

En declaraciones al diario La Repubblica, Conti reconoció el clima de angustia que atraviesa la población. “No se puede negar: tenemos miedo”, dijo. El alcalde detalló que el terreno se desplazó otros diez metros durante la mañana del martes y advirtió que la lluvia persistente complica tanto las tareas de asistencia como los estudios técnicos. “Estamos monitoreando la situación constantemente, porque podría cambiar en cualquier momento”, añadió, al tiempo que expresó su preocupación por el riesgo de que la ciudad quede aislada.

El terreno en Niscemi seguía cediendo a causa de las lluvias que empaparon la zona en los últimos días

El deslizamiento se produjo en el marco de los severos daños causados por el ciclón Harry, que azotó el sur de Italia la semana pasada con lluvias intensas, fuertes vientos y olas de hasta nueve metros. El fenómeno afectó gravemente a Sicilia, Calabria y Cerdeña, donde se destruyeron rutas y autopistas, defensas costeras, viviendas y balnearios. El lunes, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni declaró el estado de emergencia para las tres regiones.

Según estimaciones oficiales, los daños superan los 1000 millones de euros. Solo en Sicilia se calculan pérdidas por unos 740 millones, aunque el presidente regional, Renato Schifani, advirtió que la cifra final podría duplicarse. El Ejecutivo italiano destinó inicialmente 100 millones de euros para atender las necesidades urgentes, y el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, anunció que en los próximos días se aprobará un nuevo paquete de medidas para la reconstrucción de la infraestructura dañada.

Mientras tanto, en Niscemi crece la tensión social. Algunos vecinos expresaron enojo y frustración al recordar que deslizamientos anteriores no fueron atendidos. “Tuvimos el primer derrumbe hace 30 años y nadie hizo nada”, lamentó un residente evacuado. Con el terreno aún en movimiento y nuevas lluvias en el pronóstico, la incertidumbre domina a esta ciudad siciliana que hoy mira al abismo.

Agencia Reuters