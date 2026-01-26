Dos carabineros fueron amenazados y humillados por un colono en Cisjordania

ROMA.- Un cortocircuito diplomático entre Italia e Israel estalló este lunes al trascender que dos carabineros del consulado italiano de Jerusalén fueron amenazados, humillados, obligados a arrodillarse e interrogados, por un colono armado, en Cisjordania.

El “grave” episodio hizo que el gobierno de Giorgia Meloni decidiera convocar al embajador de Israel para protestar y generó polémicas políticas internas, con la oposición de centroizquierda que reclamó acciones en contra del cuestionado gobierno de Benjamin Netanyahu.

La primera ministro de Italia, Giorgia Meloni ANDREAS SOLARO� - AFP�

Todo ocurrió en la víspera, cuando los dos militares se encontraban en una visita de inspección para preparar una misión de embajadores de la Unión Europea (UE) a una aldea cercana a Ramallah, en territorio de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), hizo saber el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano.

“Los militares fueron amenazados por un hombre armado vestido de civil, presumiblemente un colono israelí, que les apuntó con un arma”, precisó la Farnesina, como llaman a la cancillería italiana, que añadió que “ambos, detenidos ilegalmente, también fueron obligados a arrodillarse bajo amenaza de un arma automática”.

“Los militares, que llevaban consigo sus pasaportes e identificaciones diplomáticas, así como un vehículo con matrícula diplomática, fueron ‘interrogados’ por el civil; siguiendo las reglas de combate recibidas, evitaron responder violentamente a las amenazas iniciales. El hombre los puso al teléfono con una persona no identificada, quien les indicó que se encontraban en una zona militar y que debían marcharse”, añadieron las mismas fuentes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Alex Brandon - AP

Sin embargo, después de una consulta con el COGAT (el mando militar israelí para los Territorios Palestinos Ocupados), se confirmó que no hay zona militar en ese punto. Y el personal militar de los carabineros regresó sano y salvo al consulado e informó del incidente a la embajada y a la cadena de mando de los Carabineros.

Tras ser informado del “grave incidente”, el canciller y vicepremier, italiano, Antonio Tajani, decidió convocar al embajador de Israel en Italia, Jonathan Peled, a quien le manifestó para manifestarle “profunda decepción y enérgica protesta por lo sucedido”.

“Se reiteró la especial gravedad del incidente, especialmente dado el papel desempeñado por los carabineros y el contexto operativo en el que se encontraban”, indicó un comunicado de cancillería.

“Se aprovechó la oportunidad para reiterar la preocupación del gobierno por el comportamiento de los colonos violentos en Cisjordania, en consonancia con lo que el ministro Tajani le recordó a su homólogo israelí durante numerosas conversaciones”, añadió.

El Embajador Peled lamentó el incidente e indicó que su gobierno llevará a cabo las investigaciones pertinentes, también dijo la Farnesina.

Miembros de las fuerzas israelíes asegurando las calles para los colonos israelíes, en la ciudad cisjordana de Hebrón Mamoun Wazwaz� - XinHua�

“Dada la gravedad del episodio” Italia también le pidió al embajador italiano en Tel Aviv que presentara una nota verbal de protesta al gobierno de Jerusalén al más alto nivel, involucrando al Ministerio de Asuntos Exteriores, el COGAT, el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la policía y el Shin Bet (el servicio de seguridad israelí responsable de los Territorios Palestinos).

Como era de esperar, el hecho también tuvo repercusiones políticas internas, con la oposición que salió a criticar al gobierno de Meloni por cómo se para ante el de su cuestionado par israelí, Benjamin Netanyahu.

“Lo ocurrido en Cisjordania es intolerable. Oficiales de los carabineros italianos encargados de garantizar la seguridad fueron detenidos ilegalmente y amenazados con armas. Los colonos están matando y amenazando a palestinos, y llevan mucho tiempo perpetrando, sin oposición, abusos y violencia de todo tipo”, clamó Elly Schlein, líder del Partido Democrático, el más importante de la oposición.

“Nuestra solidaridad con los carabineros y pedimos al gobierno italiano que abandone su actitud complaciente: citar al embajador no es suficiente. En su lugar, díganle a Netanyahu que se detenga”, agregó.

È inaccettabile che, come si apprende da fonti di governo, due nostri carabinieri siano stati fatti inginocchiare da un colono e tenuti sotto il tiro delle armi, nei pressi di Ramallah in Cisgiordania.



È un’offesa intollerabile ai nostri militari e alla nostra bandiera. E… — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 26, 2026

Le hizo eco el ex premier, Giuseppe Conte, líder del Movimiento Cinco Estrellas, que tras considerar lo ocurrido “una ofensa intolerable”, también consideró insuficiente la protesta de la cancillería. “Esto también debe servir para que comprendamos la gravedad de lo que está sucediendo en los Territorios Ocupados, donde los palestinos son sometidos sistemáticamente a la agresión y la violencia por parte de los colonos con la plena complicidad del ejército israelí”, denunció Conte.

“Convocar al embajador israelí, como hizo el ministro Tajani, es bueno, pero no es suficiente: todo el gobierno debería denunciar enérgicamente la violencia de los colonos en Cisjordania en lugar de mirar hacia otro lado”, planteó.

Coincidió Nicola Fratoianni, de la Alianza Verdes e Izquierda, que fue más allá: “si hubieran sido palestinos, los habrían asesinado. Hace tiempo que se han sobrepasado todos los límites. Una protesta burocrática no basta. Necesitamos medidas contundentes contra el gobierno de Netanyahu”, pidió.

Miembros de las fuerzas israelíes en la ciudad cisjordana de Hebrón Mamoun Wazwaz� - XinHua�

“Los carabineros de nuestro consulado en Jerusalén sufrieron la misma suerte que los colonos israelíes infligen a los palestinos en Cisjordania a diario: amenazas, intimidación, violencia y cosas peores. Es probable que, precisamente porque no eran palestinos, no les dispararon. Este episodio trasciende todos los límites y demuestra una situación indecente ante la que ya no podemos permanecer indiferentes, como lo han hecho hasta ahora los Estados europeos, empezando por Italia”, denunció.

“Por eso, al expresar nuestra solidaridad con los carabineros implicados, también decimos que una protesta burocrática por sí sola no basta. Es necesaria una acción contundente contra los responsables de estos actos criminales y quienes los protegen políticamente: ha llegado el momento de tomar medidas contundentes contra los ministros y las autoridades israelíes. Incluso la embajada de Israel en Roma y sus funcionarios deben ser conscientes de que Italia ya no tiene la intención de tolerar acciones tan inaceptables de su parte”, concluyó.