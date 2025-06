Alerta por el volcán Etna: se derrumbó parte del cráter y los turistas corrieron para evacuar

ROMA.- El monte Etna, el volcán activo más alto de Europa, expulsó este lunes una enorme nube de ceniza y gas, después de que una parte de su cráter se desplomara, reportaron las autoridades italianas, justo en un día feriado en ese país -el día de la república-, cuando miles de personas aprovecharon para hacer actividades al aire libre.

Una gran nube gris se elevó sobre este volcán ubicado en la isla de Sicilia a partir de las 11.24 hora local (6.24 en la Argentina), informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

Las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraron un flujo volcánico que probablemente se produjo por “el desplome de material del flanco norte del cráter sureste” del monte, indicó el Instituto.

Las observaciones preliminares muestran que el material caliente no parece haber sobrepasado el borde del Valle del Leone.

Columnas de humo del volcán Etna, Italia, el lunes 2 de junio de 2025 Giuseppe Distefano - AP

Al mismo tiempo, la actividad explosiva del cráter sureste se ha transformado en una fuente de lava. El tremor volcánico ha alcanzado valores muy altos. El centroide de las fuentes se encuentra en la zona del cráter sureste, detalla el informe de los expertos.

En ese contexto, los residentes y turistas que se encontraban escalando el Monte Etna o en las cercanías, en la costa este de Sicilia, se vieron alertados y comenzaron a alejarse. Varias personas fueron evacuadas de manera rápida tras el inicio de la actividad volcánica. Aun así, la mayoría se tomó unos segundos para tomar fotos y videos del impactante momento. En algunas de esas imágenes, se veían turistas corriendo.

Alerta roja

Se estima que la nube volcánica se eleve 6,5 kilómetros y se emitió una alerta roja para las autoridades aeronáuticas, aunque el aeropuerto de Catania, en la isla, sigue operativo. De todas maneras, el impacto en el tráfico aéreo no está tan relacionado con la altura de la nube volcánica, sino con la dirección de los vientos. Actualmente, el día despejado y sin viento no desplaza la nube hacia Catania, por lo que la actividad eruptiva no tiene consecuencias para los vuelos.

Columnas de humo del volcán Etna, vistas desde el pueblo de Zafferana Etnea, Italia, el lunes 2 de junio de 2025 Giuseppe Distefano - AP

El INGV continúa con la vigilancia en tiempo real de la evolución del fenómeno y emitió una alerta naranja. Hasta el momento, las estaciones de monitoreo solo han registrado una deformación limitada del terreno, con 25 nanodeformaciones en la estación DRUV.

Sin embargo, los especialistas no descartan la posibilidad de nuevos colapsos o variaciones en la intensidad explosiva.

El INGV prevé que las nubes eruptivas producidas por la actividad en curso se dispersarán en dirección sur-suroeste.

El Etna es un volcán activo en la costa este de Sicilia, en el territorio de la ciudad metropolitana de Catania, Italia. Tiene alrededor de 3357 metros de altura, aunque esta varía debido a las constantes erupciones.

Columnas de humo del volcán Etna, Italia, el lunes 2 de junio de 2025 Giuseppe Distefano - AP

Es el volcán activo con mayor altura de la placa Euroasiática, el primero en referencia a la Europa geográfica y la montaña más alta de Italia, al sur de los Alpes. El Etna cubre un área de 1190 km2, con una circunferencia basal de 140 kilómetros.

Agencias ANSA y AFP