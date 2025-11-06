LA NACION
en vivo

America Business Forum de Miami, en vivo: el foro en el que habla Milei hoy y participan Trump y Messi

Fahad Alsaif, Lionel Messi, Donald Trump y Javier Milei, entre otros, participan durante dos días del evento; el Presidente también estará presente en un evento de la CPAC en Mar-a-Lago; luego viajará a Nueva York

Javier Milei en Estados Unidos
Javier Milei en Estados UnidosJose Luis Magana - FR159526 AP

Por qué invitaron a Javier Milei al America Business Forum

“Elegimos a Milei porque es un rockstar”, dijo Ignacio González Castro, presidente del America Business Forum, ante una consulta de LA NACION durante la conferencia en la que se presentó formalmente el evento. “Tiene una enorme capacidad para despertar interés en el público”, concluyó.

La participación de Javier Milei en el America Business Forum

Javier Milei emprendió viaje en dirección a Miami luego de tomarle juramento a Manuel Adorni como flamante nuevo jefe de Gabinete.

El mandatario llegó al estado de Florida pasadas las 23 acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el flamante canciller, Pablo Quirno, que debutará en el cargo tras reemplazar a Gerardo Werthein y dejar la Secretaría de Finanzas.

Messi habló en el America Business Forum

Messi en el foro empresarial de Miami
Messi en el foro empresarial de Miami

Quiénes son los principales convocados en el America Business Forum

Fahad AlSaif

Fahad AlSaif
Fahad AlSaif

Director de Estrategia de Inversiones del PIF, el fondo soberano saudí, que supera los US$ 1,15 billones en activos. Dirige la diversificación del fondo en deportes, energía y tecnología, que incluye, por ejemplo, el 80 % del club inglés Newcastle y participaciones en Uber, Lucid, SoftBank y McLaren, entre otros.

Quién organiza el America Business Forum

El America Business Forum, de producción similar a los Grammy —con pantallas, luces y puesta escénica a gran escala— es organizada por las autoridades del propio foro. Se realiza en el estadio del equipo local de la NBA, con capacidad para 20.000 personas. Las entradas van de US$100 a US$10.000.

Según los organizadores, la inversión total asciende a 15 millones de dólares y ningún participante cobra honorarios: “Solo cubrimos pasajes, hospedaje y comidas”, aclaró Ignacio González Castro, presidente del America Business Forum, en una breve entrevista con LA NACION.

Qué es el America Business Forum

El América Business Forum (ABF), que se desarrollará este 5 y 6 de noviembre en Miami en el icónico Kaseya Center, se trata de un evento que reúne referentes de distintos sectores con el objetivo de intercambiar ideas y exponer conclusiones.

Durante el encuentro se cruzarán, entre otros, figuras como el presidente norteamericano, Donald Trump, el mandatario argentino, Javier Milei, y el capitán de la selección albiceleste de fútbol, Lionel Messi.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Shein inauguró en París su primera tienda física en medio de una polémica por la venta de muñecas sexuales
    1

    Shein inauguró en París su primera tienda física en medio de una polémica por la venta de muñecas sexuales

  2. Inaugurarán el tren más rápido de Sudamérica: alcanzará una velocidad de 350 km/h y conectará dos ciudades de Brasil
    2

    Inaugurarán el tren más rápido de Sudamérica: alcanzará una velocidad de 350 km/h y conectará dos ciudades de Brasil

  3. El drama de un joven argentino que por un error está combatiendo en Ucrania con el ejército ruso
    3

    El drama de un joven argentino que por un error está combatiendo en Ucrania con el ejército ruso

  4. El video del acoso a Claudia Sheinbaum pone el foco en la falta de seguridad presidencial en México
    4

    El episodio de acoso a Claudia Sheinbaum pone el foco en la falta de seguridad presidencial y la violencia hacia las mujeres

Cargando banners ...