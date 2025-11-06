America Business Forum de Miami, en vivo: el foro en el que habla Milei hoy y participan Trump y Messi
Fahad Alsaif, Lionel Messi, Donald Trump y Javier Milei, entre otros, participan durante dos días del evento; el Presidente también estará presente en un evento de la CPAC en Mar-a-Lago; luego viajará a Nueva York
Por qué invitaron a Javier Milei al America Business Forum
“Elegimos a Milei porque es un rockstar”, dijo Ignacio González Castro, presidente del America Business Forum, ante una consulta de LA NACION durante la conferencia en la que se presentó formalmente el evento. “Tiene una enorme capacidad para despertar interés en el público”, concluyó.
La participación de Javier Milei en el America Business Forum
Javier Milei emprendió viaje en dirección a Miami luego de tomarle juramento a Manuel Adorni como flamante nuevo jefe de Gabinete.
El mandatario llegó al estado de Florida pasadas las 23 acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el flamante canciller, Pablo Quirno, que debutará en el cargo tras reemplazar a Gerardo Werthein y dejar la Secretaría de Finanzas.
Se trata de su decimocuarto viaje a Estados Unidos desde que asumió, y el primero tras la reconfiguración del gabinete y la victoria legislativa de la semana pasada.
Messi habló en el America Business Forum
Quiénes son los principales convocados en el America Business Forum
Fahad AlSaif
Director de Estrategia de Inversiones del PIF, el fondo soberano saudí, que supera los US$ 1,15 billones en activos. Dirige la diversificación del fondo en deportes, energía y tecnología, que incluye, por ejemplo, el 80 % del club inglés Newcastle y participaciones en Uber, Lucid, SoftBank y McLaren, entre otros.
Lionel Messi
Considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, ganó todo con el FC Barcelona y es el histórico capitán de la selección argentina, con la que se coronó campeón del mundo en 2022, bicampeón de la Copa América y ganador de la Finalísima. En su palmarés figura un récord de ocho Balones de Oro. Actualmente juega en Inter Miami CF, donde sigue ampliando su legado global.
Donald Trump
Presidente de EE.UU. desde enero de 2025, segundo en la historia en cumplir mandatos no consecutivos. Empresario de bienes raíces, impulsó acuerdos de paz en Oriente Medio, incluyendo Israel y Hamas, y llegó a postularse al Premio Nobel de la Paz. Fue sentenciado penalmente por falsificación de registros, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense con condena. Mantiene una relación cercana con Milei y respaldó un swap financiero con Argentina. Figura polarizante, su liderazgo y agenda ultraconservadora generan intensos debates nacionales e internacionales.
Quién organiza el America Business Forum
El America Business Forum, de producción similar a los Grammy —con pantallas, luces y puesta escénica a gran escala— es organizada por las autoridades del propio foro. Se realiza en el estadio del equipo local de la NBA, con capacidad para 20.000 personas. Las entradas van de US$100 a US$10.000.
Según los organizadores, la inversión total asciende a 15 millones de dólares y ningún participante cobra honorarios: “Solo cubrimos pasajes, hospedaje y comidas”, aclaró Ignacio González Castro, presidente del America Business Forum, en una breve entrevista con LA NACION.
Qué es el America Business Forum
El América Business Forum (ABF), que se desarrollará este 5 y 6 de noviembre en Miami en el icónico Kaseya Center, se trata de un evento que reúne referentes de distintos sectores con el objetivo de intercambiar ideas y exponer conclusiones.
Durante el encuentro se cruzarán, entre otros, figuras como el presidente norteamericano, Donald Trump, el mandatario argentino, Javier Milei, y el capitán de la selección albiceleste de fútbol, Lionel Messi.
