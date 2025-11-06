America Business Forum de Miami, en vivo: el foro en el que habla Milei hoy y participan Trump y Messi

Lionel Messi

Lionel Messi CHANDAN KHANNA - AFP

Considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, ganó todo con el FC Barcelona y es el histórico capitán de la selección argentina, con la que se coronó campeón del mundo en 2022, bicampeón de la Copa América y ganador de la Finalísima. En su palmarés figura un récord de ocho Balones de Oro. Actualmente juega en Inter Miami CF, donde sigue ampliando su legado global.

Donald Trump

Donald Trump Rebecca Blackwell� - AP�

Presidente de EE.UU. desde enero de 2025, segundo en la historia en cumplir mandatos no consecutivos. Empresario de bienes raíces, impulsó acuerdos de paz en Oriente Medio, incluyendo Israel y Hamas, y llegó a postularse al Premio Nobel de la Paz. Fue sentenciado penalmente por falsificación de registros, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense con condena. Mantiene una relación cercana con Milei y respaldó un swap financiero con Argentina. Figura polarizante, su liderazgo y agenda ultraconservadora generan intensos debates nacionales e internacionales.