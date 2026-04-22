Día 54 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles 22 de abril en su 54° día de guerra. Crecen las expectativas por la realización de una segunda ronda de negociaciones en Pakistán. Sin embargo, la tensión en el estrecho de Ormuz y amenazas cruzadas generan dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Por su parte, Donald Trump extendió el alto el fuego con Irán para seguir negociando, pero mantiene el bloqueo naval.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump volvió a extender el alto el fuego con Irán Julia Demaree Nikhinson - AP

Irán ejecuta a un funcionario de defensa condenado por espiar para el Mossad.

Trump extenderá la exención de tarifas de envío de EE.UU. para suministros de petróleo.

Pakistán agradece a Trump la extensión de alto el fuego con Irán y pide seguir conversaciones.

El embajador de EE.UU. en Israel participará en las conversaciones entre Israel y Líbano.

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

El estrecho de Ormuz sigue siendo la principal clave del conflicto - - AFP