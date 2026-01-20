Trump le envió una carta al primer ministro de Noruega: “Ya no siento la obligación de pensar en la paz”
El mensaje, difundido por el gobierno noruego y confirmado por la Casa Blanca, vinculó el reclamo por Groenlandia con el Premio Nobel
Donald Trump envió una carta al primer ministro de Noruega en la que vinculó su postura sobre Groenlandia con no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, en el marco de la reacción estadounidense al respaldo europeo a Dinamarca y al anuncio de aranceles a varios países del continente. En ese mensaje, difundido el lunes por el gobierno noruego y confirmado por la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos afirmó: “Ya no siento la obligación de pensar en la paz”.
El texto fue dirigido al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, como respuesta a una comunicación previa enviada por él y por el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en la que cuestionaban el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles. Pedían reducir las tensiones y proponían una conversación telefónica.
En la previa, Trump había anunciado un arancel del 10% desde febrero a productos de ocho países europeos, entre ellos Noruega, como parte de su presión por respaldar su postura sobre Groenlandia, territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca.
En la carta, Trump sostuvo: “Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido más de ocho guerras, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz”. En otro pasaje, el presidente estadounidense agregó: “El mundo no está seguro a menos que tengamos control completo y absoluto de Groenlandia”.
La Casa Blanca confirmó la autenticidad de la carta y la subsecretaria de prensa, Anna Kelly, afirmó que Trump “está seguro de que los groenlandeses estarían mejor si estuvieran protegidos por Estados Unidos de las amenazas modernas en la región ártica”.
En Noruega, Støre reiteró que “Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, y Noruega apoya plenamente al Reino de Dinamarca en este asunto”. También respondió al planteo sobre el Nobel: “He explicado claramente, incluyendo al presidente Trump, lo que bien se sabe, que el premio es otorgado por un Comité Nobel independiente y no por el gobierno noruego”.
Desde el gobierno estadounidense no se descartó explícitamente el uso de la fuerza. Por su parte, consultado sobre una eventual acción militar, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, señaló que “no se puede descartar nada hasta que el presidente mismo decida descartar algo”.
En tanto, en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer buscó bajar el tono del conflicto al afirmar: “Creo que esto se puede resolver y se debe resolver mediante una conversación tranquila”, y añadió que no cree que se lleve a cabo una acción militar.
Desde la Unión Europea, la jefa de política exterior, Kaja Kallas, sostuvo que el bloque no tiene interés en iniciar una pelea, aunque remarcó que mantendrá su posición en respaldo a Dinamarca y Groenlandia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, informó que mantuvo conversaciones con autoridades danesas y groenlandesas sobre la relevancia estratégica de la región para la “seguridad colectiva” de la alianza.
La difusión de la carta de Trump también tuvo repercusión directa en Groenlandia. Durante el fin de semana, miles de personas marcharon para rechazar cualquier intento de apropiación de la isla. El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, escribió en Facebook que las amenazas arancelarias no modificarán la postura del territorio autónomo: “No nos dejaremos presionar”.
