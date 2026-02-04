Los archivos de Epstein: se conocen las primeras fotos del cadáver del financista y detalles de su muerte

WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos publicó este miércoles fotografías nunca antes vistas que muestran el cuerpo de Jeffrey Epstein con el torso desnudo, vestido solo con pantalones naranjas de prisionero, con la mandíbula atada para mantener la boca cerrada post mortem y signos visibles de lesiones en el cuello.

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia contienen más de 20 fotos del cuerpo del financista acusado por tráfico sexual y pedofilia, hallado en su celda en un prisión de Nueva York. La Justicia determinó que se trató de un suicidio, pero aún así se multiplicaron las teorías conspirativas alrededor de su muerte.

Las imágenes son impactantes y muestran a Epstein tendido en una camilla mientras otra persona con guantes quirúrgicos le presiona el pecho en un aparente intento de reanimarlo.

Los intentos de reanimar a Epstein

Esas imágenes se encuentran entre los millones de documentos publicados el viernes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la última publicación de archivos de Epstein.

Entre los archivos, se encuentra el documento con la última voluntad del exfinancista, firmado dos días antes de su muerte. Epstein quería que toda su fortuna, aproximadamente 100 millones de dólares, fuera para su entonces novia, Karyna Shuliak, a quien también planeaba regalar un diamante de 33 quilates.

Karyna Shuliak, la exnovia y heredera de Epstein

En el archivo, denominado “1953 Trust”, en referencia a su año de nacimiento, se mencionan a otras 40 personas como posibles beneficiarias de su fortuna.

El millonario delincuente sexual fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019. Estaba detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York por cargos de tráfico sexual y conspiración antes del juicio.

El informe recién publicado del FBI, titulado “Investigación sobre la muerte de Jeffrey Epstein”, parece ser una indagación realizada por la oficina local de la agencia en Nueva York. El informe, de 23 páginas, tiene una nota de “no clasificado” estampada en cada página.

Los documentos sin censura, consultados por BBC Verify, que decidió no mostrar las fotos en detalle, muestran primeros planos del cuello de Epstein y signos visibles de lesiones. También contienen datos de la autopsia y un informe psicológico sobre su salud mental en los días previos a su suicidio.

Varias fotos muestran a Epstein acostado en una camilla mientras los médicos intentan reanimarlo. Están fechadas el 10 de agosto de 2019 y corresponden a las 6.49 hora local, unos 16 minutos después de que lo encontraran inconsciente en su celda. Se desconoce la ubicación de las fotos, pero Epstein fue trasladado a un hospital cercano a las 06.39, donde fue declarado muerto, lo que sugiere que fueron tomadas allí.

Epstein, junto a Ghislaine Maxwell Departamento de Justicia de Estados Unidos

Otras tres fotos tienen notas que indican que fueron tomadas en un hospital. Muestran un primer plano de su cabeza y una lesión visible en el cuello. El nombre de Epstein aparece en cada foto, pero su nombre de pila está mal escrito como “Jeffery” en lugar de “Jeffrey” en algunas imágenes.

BBC Verify realizó búsquedas inversas de imágenes en las fotos recién publicadas del cuerpo de Epstein y no pudo encontrar versiones anteriores publicadas en línea antes del 30 de enero. También fue hallado otro material que corrobora el caso publicado en los archivos, incluyendo un informe post mortem de 89 páginas sobre Epstein presentado por el Departamento de Justicia y la Oficina del Médico Forense Jefe (OCME, por sus siglas en inglés) en Nueva York, y correos electrónicos de la oficina local del FBI en Nueva York que contenían las mismas imágenes censuradas.

El suicidio de Epstein

Partes del informe post mortem de Epstein realizado por la OCME también aparecen en el informe, incluidas exploraciones de dos fracturas en el cartílago tiroides de Epstein en su cuello.

El informe del FBI incluye una cronología de seis páginas sobre la detención de Epstein en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, desde su arresto por cargos federales de tráfico sexual el 6 de julio de 2019 hasta su muerte.

Revela que Epstein fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio tras intentar suicidarse el 23 de julio de 2019. Epstein acusó a su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, expolicía acusado de asesinato, de intentar matarlo en ese momento.

En una reunión con un psicólogo al día siguiente, Epstein declaró que no tenía ningún interés en suicidarse y que sería una locura quitarse la vida, según el documento. El 25 de julio, declaró que estaba “demasiado comprometido en pelear mi caso; tengo una vida y quiero volver a vivirla”, según el informe del psicólogo.

Otros documentos publicados por el Departamento de Justicia muestran que el director de la prisión había aconsejado que Epstein no fuera alojado solo y enfatizó la necesidad de realizar “controles de 30 minutos” en su celda y “rondas sin previo aviso”.

El compañero de celda de Epstein fue liberado el día antes de su muerte. La noche del 9 de agosto, los guardias de la prisión tampoco realizaron los controles programados para las 3 y las 5, según consta en documentos penitenciarios, y el sistema de cámaras de la unidad también estaba fuera de servicio. Su cuerpo fue descubierto durante un control matutino realizado por el personal.

Una segunda versión censurada del mismo informe del FBI, de tan solo 17 páginas, también se ha publicado como parte de los archivos de Epstein. No incluye el informe del psicólogo ni la cronología de su detención, y las imágenes del archivo están censuradas. No está claro por qué se han incluido en los archivos las versiones censuradas y no censuradas del informe.

Agencias ANSA y AP