Fiel a su estilo de liderazgo cercano, la reina Máxima de los Países Bajos vuelve a sorprender con una decisión que combina convicción personal y alto valor simbólico: se incorporó al ejército neerlandés como reservista, convirtiéndose así en militar a tiempo parcial al servicio de su país.

Servir como reservista es voluntario, pero no está exento de obligaciones. Hay varias actividades obligatorias, como la participación en ejercicios, jornadas teóricas y el mantenimiento de las habilidades militares básicas Phil Nijhuis

El entrenamiento que comenzó este miércoles 4 se da en un momento muy especial para la familia real. Hace pocas semanas, la princesa Amalia, heredera al trono, completó con éxito su formación militar básica y fue ascendida al rango de cabo Phil Nijhuis

Máxima durante el entrenamiento de "Habilidades Mentales" en la Royal Military Academy, parte del Entrenamiento General Militar

La soberana de los Países Bajos a punto de zambullirse en una pileta Phil Nijhuis

Tras completar el entrenamiento que la Reina está realizando este año, ascenderá a teniente coronel Phil Nijhuis

Máxima demuestra una vez más que el liderazgo no se limita a los discursos ni a los actos oficiales. A veces, se expresa en la voluntad de involucrarse y en el ejemplo personal Phil Nijhuis

A sus 54 años, y consciente de que el reglamento permite inscribirse como reservista solo hasta los 55, la Reina decidió actuar ahora. Un gesto discreto, sin estridencias, pero cargado de significado. En los últimos días se la vio retirando su equipamiento militar en la base de Soesterberg, lista para iniciar un programa de formación que incluye instrucción teórica, entrenamiento físico y prácticas como tiro y orientación.

Según fuentes cercanas a la Casa Real, Máxima inició el entrenamiento porque los Orange quieren apoyar visiblemente la importancia de una mejor protección del país Phil Nijhuis

Lejos de tratarse de una función meramente representativa, el rol de reservista conlleva obligaciones concretas. Se trata de hombres y mujeres que, tras una preparación específica, están disponibles para reforzar a las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, como inundaciones u otras crisis, y para colaborar junto a los militares profesionales cuando sea necesario.

Desde el entorno de la Casa Real explican que la decisión de Máxima responde a una convicción profunda: en un contexto internacional en el que la seguridad ya no puede darse por sentada, la Reina quiso aportar su propio compromiso, como lo hacen miles de ciudadanos anónimos.