Reina Máxima: las fotos más sorprendentes de su duro entrenamiento como reservista del ejército neerlandés

Con su ingreso, el Ministerio de Defensa vaticina un aumento de las solicitudes

Máxima de los Países Bajos se atreve a todo: en este caso, tomando clases de tiro
Fiel a su estilo de liderazgo cercano, la reina Máxima de los Países Bajos vuelve a sorprender con una decisión que combina convicción personal y alto valor simbólico: se incorporó al ejército neerlandés como reservista, convirtiéndose así en militar a tiempo parcial al servicio de su país.

Máxima durante el entrenamiento de "Habilidades Mentales" en la Royal Military Academy, parte del Entrenamiento General Militar
La soberana de los Países Bajos a punto de zambullirse en una pileta
La soberana de los Países Bajos a punto de zambullirse en una piletaPhil Nijhuis
Tras completar el entrenamiento que la Reina está realizando este año, ascenderá a teniente coronel
Tras completar el entrenamiento que la Reina está realizando este año, ascenderá a teniente coronelPhil Nijhuis
Máxima demuestra una vez más que el liderazgo no se limita a los discursos ni a los actos oficiales. A veces, se expresa en la voluntad de involucrarse y en el ejemplo personal
Máxima demuestra una vez más que el liderazgo no se limita a los discursos ni a los actos oficiales. A veces, se expresa en la voluntad de involucrarse y en el ejemplo personalPhil Nijhuis

A sus 54 años, y consciente de que el reglamento permite inscribirse como reservista solo hasta los 55, la Reina decidió actuar ahora. Un gesto discreto, sin estridencias, pero cargado de significado. En los últimos días se la vio retirando su equipamiento militar en la base de Soesterberg, lista para iniciar un programa de formación que incluye instrucción teórica, entrenamiento físico y prácticas como tiro y orientación.

Según fuentes cercanas a la Casa Real, Máxima inició el entrenamiento porque los Orange quieren apoyar visiblemente la importancia de una mejor protección del país
Según fuentes cercanas a la Casa Real, Máxima inició el entrenamiento porque los Orange quieren apoyar visiblemente la importancia de una mejor protección del paísPhil Nijhuis

Lejos de tratarse de una función meramente representativa, el rol de reservista conlleva obligaciones concretas. Se trata de hombres y mujeres que, tras una preparación específica, están disponibles para reforzar a las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, como inundaciones u otras crisis, y para colaborar junto a los militares profesionales cuando sea necesario.

Desde el entorno de la Casa Real explican que la decisión de Máxima responde a una convicción profunda: en un contexto internacional en el que la seguridad ya no puede darse por sentada, la Reina quiso aportar su propio compromiso, como lo hacen miles de ciudadanos anónimos.

