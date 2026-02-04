Reina Máxima: las fotos más sorprendentes de su duro entrenamiento como reservista del ejército neerlandés

Con su ingreso, el Ministerio de Defensa vaticina un aumento de las solicitudes
Fiel a su estilo de liderazgo cercano, la reina Máxima de los Países Bajos vuelve a sorprender con una decisión que combina convicción personal y alto valor simbólico: se incorporó al ejército neerlandés como reservista, convirtiéndose así en militar a tiempo parcial al servicio de su país.
A sus 54 años, y consciente de que el reglamento permite inscribirse como reservista solo hasta los 55, la Reina decidió actuar ahora. Un gesto discreto, sin estridencias, pero cargado de significado. En los últimos días se la vio retirando su equipamiento militar en la base de Soesterberg, lista para iniciar un programa de formación que incluye instrucción teórica, entrenamiento físico y prácticas como tiro y orientación.
Lejos de tratarse de una función meramente representativa, el rol de reservista conlleva obligaciones concretas. Se trata de hombres y mujeres que, tras una preparación específica, están disponibles para reforzar a las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, como inundaciones u otras crisis, y para colaborar junto a los militares profesionales cuando sea necesario.
Desde el entorno de la Casa Real explican que la decisión de Máxima responde a una convicción profunda: en un contexto internacional en el que la seguridad ya no puede darse por sentada, la Reina quiso aportar su propio compromiso, como lo hacen miles de ciudadanos anónimos.
