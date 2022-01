Arde el planeta: los últimos siete años fueron los más calurosos de los que se tenga registro en el mundo

WASHINGTON.- En medio de un verano históricamente tórrido, un investigador de la NASA se paró frente al Congreso norteamericano y pronunció la verdad científica, incontestable y sin maquillaje: “Se ha verificado el efecto invernadero, y nuestro clima ya está cambiando”, dijo James Hansen.

Entonces corría el año 1988 y las temperaturas globales se ubicaban 0,6°C por encima de la media preindustrial. Había sido el periodo de 12 meses más caluroso que la ciencia hubiera registrado.

Pero ya ninguno de nosotros vivirá un año tan “fresco” como aquel…

En 2021, las temperaturas globales se ubicaron entre 1,1°C y 1,2°C por encima de la media preindustrial, según nuevos datos de la NASA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y la organización Berkeley Earth.

A pesar de la presencia del fenómeno de La Niña en el océano Pacífico, que tiende a enfriar el planeta, 2021 fue el sexto año más caluroso del que se tenga registro. Los años más calurosos registrados fueron los últimos siete.

Los nuevos datos de temperatura global provienen de tres de las máximas instituciones de investigación climática del mundo y entrañan señales alarmantes de un planeta en crisis.

En más de dos decenas de países, donde viven unos 1800 millones de personas, 2021 fue el año más caluroso de su historia. De hecho, julio fue el mes más caluroso que haya registrado la humanidad. El domo de calor que abrasó el noroeste del Pacífico durante el verano boreal pasado “constituye el evento de calor extremo más anómalo jamás observado en la Tierra”, en palabras de un científico: un desastre tan grave que no habría sido posible si el mundo no sufriera un cambio climático.

Los expertos afirman que los fenómenos extremos causan más víctimas que los promedios récord fabian marelli - LA NACION

Tomado individualmente, el año pasado no se batieron tantos récords: en 2021 se registró la séptima capa de nieve más baja del hemisferio norte, la novena menor extensión promedio de la capa de hielo del Ártico, y quedó en el puesto número diez en tormentas tropicales con nombre, según la compilación de datos que acaba de difundirse.

Pero el hecho de que 2021 no obligue a rescribir los libros de historia lo vuelve aún más aleccionador, señala Gavin Schmidt, climatólogo de la NASA, y subraya hasta qué punto las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por la quema de combustibles fósiles, han cambiado el planeta de manera esencial e irrevocable. Hasta los años no tan malos son dramáticamente peores que todo lo imaginado hace una generación. Las variaciones naturales, como el efecto refrescante de La Niña, no logra hacer mella en la implacable tendencia calentamiento provocada por el hombre.

2021 fue el séptimo año consecutivo en el que las temperaturas globales estuvieron más de 1°C por encima del promedio preindustrial. Es poco probable que alguna persona actualmente viva vuelva a ver la temperatura del mundo por debajo de ese punto de referencia de 1 grado.

“No hay vuelta atrás”, dice Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA e investigador en jefe del análisis anual de temperatura de dicha agencia. Los casi 1,5 billones de toneladas de dióxido de carbono emitido por los humanos -más de la mitad en los 34 años transcurridos desde el testimonio de Hansen-, se quedarán en la atmósfera durante al menos varios siglos más.

“Estamos cosechando lo que sembramos”, dice Schmidt.

Diferentes informes

Los tres informes climáticos difundidos el jueves, junto con un cuarto análisis de Copernicus, el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, publicado el lunes, difieren levemente porque se basan en diferentes conjuntos de datos. Copernicus ranqueó 2021 como el quinto año más caluroso registrado, encima de 2015 y 2018. Para la NASA, 2021 empató en el sexto lugar con 2018, mientras que los investigadores de Berkeley Earth dicen que se ubicaría entre el quinto y el séptimo puesto.

“En términos climáticos poco importa el puesto exacto de 2021″, dice Zeke Hausfather, climatólogo de Berkeley Earth. “Lo grave de 2021 es que confirma claramente la tendencia hacia temperaturas extremas.

Desde 1981, la temperatura global promedio ha aumentado a un ritmo de 0,18°C por década. En el mismo período, se octuplicó la velocidad de calentamiento de los océanos, que absorben alrededor del 90% del calor queda atrapado por las emisiones de carbono.

En tierra, hay grandes franjas del este de Asia, el norte y el oeste de África y el Medio Oriente que en 2021 experimentaron su año más caluroso. China, Corea del Sur, Bangladesh y Nigeria registraron temperaturas anuales promedio récord. Canadá estableció su máximo histórico absoluto: 49,6°C, batiendo su récord anterior por casi 5°C.

El riesgo de los extremos

Los registros globales de temperatura, sin embargo, son solo una de las medidas de las alteraciones climáticas. Las consecuencias de las emisiones humanas de carbono son aún más visibles, y más dolorosas, en los fenómenos meteorológicos locales y regionales.

“La temperatura promedio global no mata a nadie”, dice Fredi Otto, climatólogo del Imperial College de Londres y codirector de la organización World Weather Attribution. “Las que matan son las olas de calor, las lluvias torrenciales. Los eventos que tienen mayor impacto son los fenómenos de clima extremo, no las temperaturas promedio.”

Los tornados forman parte de los fenómenos extremos del cambio climático Agencia AFP

Y en 2021 también hubo mucho de eso. Estados Unidos sufrió al menos 20 desastres meteorológicos que dejaron pérdidas por mil millones de dólares, según datos difundidos por la NOAA esta semana. Huracanes, incendios forestales, tornados e inundaciones: en casi todos los rubros, el cambio climático causó desastres que se cobraron la vida de al menos 688 personas y causaron daños por al menos 145.000 millones de dólares.

Y no se salvó ningún continente. Las inundaciones repentinas en el centro de China, Sudán del Sur y Alemania se cobraron la vida de cientos de personas y destruyeron miles de hogares. La sequía consumió las cosechas desde Irán y Kenia hasta Canadá y Brasil. El tifón Surigae, uno de los ciclones tropicales más fuertes y tempranos jamás registrados, causó pérdidas por cientos de millones de dólares en las naciones insulares del Pacífico y el sudeste asiático.

“La velocidad con la que se rompen los récords es un récord en sí mismo”, dice Schmidt. “Y son cosas que van a seguir pasando.”

Sarah Kaplan y John Muyskens

The Washington Post

Traducción de Jaime Arrambide